Un operativo encabezado por la Secretaría de Marina tuvo lugar en el río Suchiate, en Chiapas, cuando un grupo de presuntos huachicoleros intentaba traficar gasolina proveniente de Guatemala a México.

Aunque los uniformados realizaron disparos al aire para intentar impedir el trasiego de la gasolina ilegal, estos lograron escapar con la mercancía sin reportarse heridos ni detenidos.

El tráfico ilegal de gasolina ha aumentado en los últimos días en esa región, debido a que Guatemala ha registrado precios de hasta 30% menos en comparación con el combustible mexicano.

Semar intentó frenar cruce de gasolina de Guatemala a Chiapas (Especial)

Un video grabado por uno de los traficantes evidencia el momento en el que uniformados realizan varios disparos al aire para evitar que la gasolina fuese ingresada a territorio mexicano.

Los presuntos traficantes opusieron resistencia y lograron rescatar el cargamento de gasolina para arrastrarlo al lado guatemalteco, a bordo de las balsas hechas de manera artesanal.

“No puedes tirar, no puedes tirar, estamos grabando en vivo” decía uno de los traficantes mientras era encañonado por uno de los marinos que participaba en el operativo del río Suchiate.

Tras este hecho, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional acudieron a la zona para apoyar el operativo de la Semar, indicaron autoridades momentos después.

Gasolina baja en Guatemala y trafico aumenta en México

La gasolina premium puede costar unos 16 pesos mexicanos en Guatemala, mientras que en gasolineras de Chiapas ronda los 24 pesos.

Asimismo, la Magna cuesta 15.50 en Guatemala, siete pesos menos que en México.

La gasolina premium puede costar unos 16 pesos mexicanos en Guatemala, mientras que en gasolineras de Chiapas ronda los 24 pesos.

Asimismo, la Magna cuesta 15.50 en Guatemala, siete pesos menos que en México.