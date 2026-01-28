El embajador de México en Filipinas, Daniel Hernández Joseph, dio a conocer que el mercado negro de actas de nacimiento mexicanas falsas ya habría llegado hasta el país asiático.

Lo anterior debido a que se detectó el caso de un ciudadano originario de China con documentación mexicana apócrifa.

Embajador de México en Filipinas reporta caso de acta de nacimiento mexicana falsa

El mercado negro de actas de nacimiento mexicanas falsas que fue detectado durante el mes de enero de 2026 en Honduras, se habría extendido hasta un país muy lejano: Filipinas.

Así habría ocurrido debido a que un ciudadano chino de nombre Jialin Ye, acudió a la embajada de México en Filipinas para pedir un pasaporte mexicano ordinario de emergencia.

Al respecto, el embajador Daniel Hernández Joseph indicó que para solicitar el documento el sujeto presentó una copia digital de acta de nacimiento mexicana con estos datos:

Emisión en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca

Fecha de registro 15 de julio de 1999

Se asienta que es hijo de padre y madre mexicanos de nombres GUOXIANG YE Y LIHONG XIAO

Como parte del proceso, refirió, se procedió a la verificación del acta de nacimiento a través del SID y se corroboraron la credencial para votar del INE y la licencia de conducir tipo C como válidas y vigentes.

No obstante, durante la entrevista se detectó una grave inconsistencia, pues se constató que el ciudadano no hablaba español y no pudo corroborar verbalmente los datos que proporcionó.

¿Hay un mercado negro de actas de nacimiento mexicanas falsas? Esto se sabe

El 23 de enero de 2026, el Consulado de México en San Pedro Sula, Honduras, alertó a la SRE por la detección de actas de nacimiento mexicanas falsas que pretendían usarse en trámites consulares.

La autoridad informó que migrantes cubanos presentaron las actas con folios inexistentes y sellos apócrifos, lo que derivó en investigaciones entre autoridades hondureñas y mexicanas.

Como resultado de las indagatorias, se informó que los documentos provenían de registros civiles en diversos estados del país, aunque los solicitantes no tenían vínculos reales con esas entidades.

Asimismo, se encontró que las actas fueron proporcionadas a través de un servicio ilegal en línea que era operado por una persona en el municipio de Tapachula, Chiapas.

Consulado de México en Honduras alerta sobre actas de nacimiento falsas (@DoliaEstevez / X)

Por los hechos que se replicaron en Costa Rica, el Consulado General mexicano emitió una alerta a consulados y embajadas en el que se les solicita estar atentos a la situación.