El Consulado de México en Honduras ha detectado un mercado negro en Tapachula, Chiapas, dedicado a la falsificación de actas de nacimiento.

De acuerdo a lo informado por el Consulado de México en San Pedro Sula a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se han detectado múltiples casos de personas nacidas en Cuba que presentan actas de nacimiento expedidas por el Registro Civil en México.

Aunque la documentación en apariencia parece real, carece de elementos.

”Si bien, estas actas de nacimiento pueden ser consultadas en SIDEA y contienen un CURP certificado, se observó que no incluyen anotación marginal alguna sobre la inscripción de nacimiento ni número de certificado de nacimiento” Consulado de México en Honduras

Personal de la institución que brinda servicios de visas y protección, al entrevistar a las personas que presentaron una falsa acta de nacimiento, descubrieron que éstas nacieron en Cuba y no tenían un vínculo con México.

Modus operandi

Tras indagar, autoridades descubrieron que las falsas actas de nacimiento se solicitan en línea a un a persona en Tapachula, Chiapas.

”Una persona en Tapachula, Chiapas, es quien se encarga de enviar actas de nacimiento mexicanas a nacionales cubanos para realizar trámites en los Consulados de México” Consulado de México en Honduras

Entre el 15 y 21 de enero, el Consulado General ha detectado cinco casos con características similares:

Tres con registro en Aguascalientes.

Una persona con registro en Nayarit.

Una persona con registro en Puebla.

La situación también se ha presentado en el Consulado de México en Costa Rica, por lo que el Consulado General se da a la tarea de alertar a consulados y embajadas mediante los representantes de México en el exterior.

”Este Consulado General queda a la espera de las instrucciones que esa Secretaría indique, y reitera su plena disposición para continuar fortaleciendo los mecanismos de control en los procesos de emisión de documentación, así como para contribuir con la homogenización en la aplicación de la normatividad vigente, en un marco de legalidad y transparencia” Consulado de México en Honduras

Consulado de México en Honduras alerta sobre actas de nacimiento falsas (@DoliaEstevez / X)

¿Cuáles son las consecuencias de falsificar documentación?

No es la primera vez que en consulados se detecta la falsificación de documentos sobre todo de ciudadanos cubanos que están varados en Tapachula, Chiapas.

Por lo que solicitan una falsa acta de nacimiento, así como amparos falsos e incluso documentos oficiales apócrifos por parte de abogados y gestores.

Pero, ¿cuál es el castigo por presentador documentos apócrifos? En México, la falsificación de documentos públicos se castiga con penas de cuatro a ocho años de prisión y multas económicas.