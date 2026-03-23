La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra Omar Alfonso Beltrán Cárdenas, alias “El Güero Beltrán”, por presuntos delitos relacionados con armas.

Omar Alfonso Beltrán Cárdenas fue detenido el 6 de marzo en Mexicali tras un operativo coordinado por fuerzas federales en distintos estados del país.

Autoridades señalaron que el imputado estaría vinculado con el grupo criminal de Los Beltrán Leyva, además de enfrentar cargos por delitos contra la salud.

FGR vincula a proceso a ‘El Güero Beltrán’ y 12 más por delincuencia organizada y tráfico de armas

La determinación judicial se logró luego de que el Ministerio Público Federal presentó datos de prueba suficientes durante la audiencia inicial ante un juez federal.

Como parte del proceso, se fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, en la que se integrarán más elementos.

Las detenciones ocurrieron tras cateos en San Luis Río Colorado, Mexicali y Culiacán, donde autoridades ejecutaron órdenes judiciales en distintos domicilios vinculados a la red criminal.

Durante los operativos, los agentes aseguraron armas cortas, un arma larga, cartuchos, cargadores y diversos equipos de comunicación utilizados presuntamente por los implicados.

También se incautaron drogas como marihuana y cocaína, así como una báscula gramera y teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia para desarticular estructuras delictivas dedicadas al tráfico de armas en el país.

El caso continuará bajo supervisión judicial mientras se desarrollan las investigaciones, con el objetivo de determinar la responsabilidad penal de los implicados detenidos.

Las otras 12 personas vinculadas a proceso fueron identificadas como: