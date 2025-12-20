Tráiler se impacta con el Tren Interoceánico en Chiapas al tratar de ganarle el paso, se reporta que ningún pasajero resulto con lesiones.

El paso ferroviario quedó cerrado de manera temporal en lo que se realizan las maniobras correspondientes para retirar el tráiler.

La mañana de este sábado se reportó el choque de un tráiler contra el Tren Interoceánico a la altura de Cardona, en Chiapas.

Tren Interoceánico choca con tráiler que intentó ganarle el paso (Redes sociales)

Nota en desarrollo en breve más información...