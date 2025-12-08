Un total de 12 personas, presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Además, les fue confiscado un arsenal como resultado de un operativo de autoridades locales y federales.

Omar García Harfuch, quien encabeza en Gabinete de Seguridad, confirmó las 12 detenciones:

Genaro N Juan Miguel N Sergio N Francisco N José G. N José A. N Luis N Ángel N Yoselín N Darwin N Emanuel N Diego N

Gabinete de Seguridad de Harfuch y autoridades de Chiapas capturas a 12 integrantes del CJNG

En las detenciones realizadas participaron organismos locales como la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, y fuerzas federales como Ejército, Guardia Nacional y otras autoridades.

Como resultado del operativo, aseguraron cuatro armas largas tipo AK-47, un arma 9 mm, cargadores y cartuchos.

Entre otros bienes y objetos decomisados se encuentran un vehículo Mazda tipo 2 modelo 2020 sin placas de circulación, dinero en efectivo, una báscula gramera y bolsas con hierba con características de la marihuana y una sustancia granulada tipo cristal.

A los 12 detenidos se les presentó ante la jurisdicción correspondiente de la FGR para determinar su situación legal.

El armamento y los vehículos confiscados también fueron dispuestos ante las autoridades de la FGR.

Omar García Harfuch destaca acciones para disminuir violencia en Chiapas

Omar García Harfuch dijo que esta acción es una más contra la operación de generadores de violencia, la cual demás refuerza la seguridad en el estado.