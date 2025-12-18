Circula en redes sociales un video que se ha viralizado debido a que en él se aprecian los momentos en los que un motociclista evadió el alcoholímetro en Chiapas de una muy sencilla manera.

Lo anterior debido a que el clip que ha generado innumerables risas , se puede ver que el motociclista escapó del punto de revisión a pesar de que no pasó la prueba de alcoholemia.

Motociclista no pasó la prueba del alcoholímetro en Chiapas pero se escapó de la forma más sencilla

El gobierno de Chiapas puso en marcha desde el mes de noviembre de 2025, un operativo especial de alcoholímetro en el municipio de Palenque, que es coordinado por la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, el dispositivo de seguridad vial parece no ser del todo efectivo, pues un video viral muestra el momento el que un motociclista evadió el alcoholímetro sin ningún problema.

El video que fue captado a inicios de noviembre, corresponde al fragmento de un reporte periodístico, debido a que en él se escucha al reportero narrar lo que ocurre en el punto de revisión.

Al arribar el motociclista, se observa que un policía se le acercó para aplicarle la prueba, misma que arrojó resultado negativo, por lo cual el uniformado le pide pasar con compañeros para el registro.

Sin embargo, el motociclista no atendió la indicación y sin muchos aspavientos, decidió continuar con su camino ante la mirada atónita de los mismos policías que solo lo vieron alejarse del lugar.

Chiapas implementa operativo especial de alcoholímetro

Cabe resaltar que el video viral del motociclista que evadió el alcoholímetro en Chiapas, fue captado durante uno de los operativos especiales de revisión vial desplegados en el estado.

De acuerdo con las autoridades del estado, durante la semana del 10 al 16 de noviembre, se instalaron 15 puntos de control en Tuxtla, Palenque, San Cristóbal, Tonalá y Villaflores con estos datos:

Se realizaron 2 mil 452 entrevistas a conductores, de las cuales 355 fueron mujeres y 2 mil 97 hombres

En la revisión, un total de 2 mil 407 personas aprobaron las pruebas

No obstante, no se emitió información relacionada con los conductores que como el caso del motociclista que evadió el punto de revisión, no pasaron la prueba.