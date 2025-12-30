La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó el hallazgo de seis cuerpos, que corresponderían a las personas que fueron secuestradas tras la quema de bares en Villaflores.

Fue el sábado 27 de diciembre que dos bares de Villaflores, “Anubis” y “Kamala” fueron incendiados por sujetos armados y “levantaron” a siete personas; entre ellas, los dueños del lugar.

Villaflores, Chiapas: Hallan los cuerpos de seis de las siete personas secuestradas

La Fiscalía de Chiapas confirmó que fueron localizados los seis hombres secuestrados tras la quema de bares en Villaflores, encontrados muertos en la comunidad Santa Julia, en Cintalapa, a 100 kilómetros de los hechos.

Acorde con el fiscal, Jorge Luis Llaven, el hallazgo tuvo lugar tras un operativo de búsqueda; sin embargo, no brindó detalles sobre el estado en el que fueron localizados.

Como señalaron, hallaron de manera inicial el cuerpo de Sergio Enrique Pereda, dueño de uno de los bares quemados, dentro de una de las camionetas que llevaron a cabo el ataque en Villaflores.

La causa de muerte fue una hemorragia por herida de bala; a su vez, las autoridades lograron el rescate de un octavo secuestrado en Chiapas, aunque no revelaron su identidad.

Ataque en Villaflores, Chiapas: localizan a personas secuestradas tras quema de bares (Captura de pantalla)

Esto se sabe del ataque en Villaflores, Chiapas que dejó quema de bares y 7 desaparecidos

Alrededor de las 3:00 horas del sábado 27 de diciembre, tres camionetas clonadas del Ejército Mexicano junto con un cuarto vehículo, ingresaron a Villaflores, Chiapas, en donde realizaron la quema de dos bares.

Derivado del ataque, tres trabajadoras de los bares resultaron heridas por quemaduras; hasta el momento, no se han dado actualizaciones de su estado de salud.

Las investigaciones iniciales apuntan que el ataque en Villaflores tuvo lugar por una disputa de territorio entre dos células delictivas, referente al narcomenudeo, aunque la Fiscalía de Chiapas sigue con la investigación.

Las autoridades confirmaron que tras el despliegue por los ataques en Chiapas detuvieron a 11 personas que estarían involucradas en lo sucedido en Villaflores, además del decomiso de tres de las camionetas utilizadas.