Para este fin de semana habrá lluvias fuertes en la mayor parte de México, de acuerdo con el pronóstico Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El clima adverso será durante la noche del viernes 2 y sábado 3 de octubre debido a la amplia circulación del huracán Rachel que sigue desplazándose hacia el oeste-noroeste, alejándose de costas nacionales.

Además de la interacción entre el frente número 1 sobre el noroeste del país y una vaguada en los niveles altos de la atmósfera e inestabilidad en el norte.

Mientras que el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio, las lluvias serán provocadas por la interacción entre una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la Sonda de Campeche, canales de baja presión al interior del territorio nacional, la onda tropical núm. 42 y la proximidad de la vaguada monzónica.

Este fin de semana habrá lluvias fuertes en México: esto dice Conagua (@conagua_clima )

Conagua pronostica lluvias fuertes en México durante este fin de semana

De acuerdo con la Conagua, en las 16 alcaldías de CDMX se tienen previstas lluvias durante este fin de semana, algunas con descargas eléctricas en:

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Tlalpan

Venustiano Carranza

Iztapalapa

Coyoacán

Xochimilco

Milpa Alta

Este fin de semana habrá lluvias fuertes en México: esto dice Conagua (@conagua_clima )

Por su parte, en el interior de la República habrá lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en:

Nayarit (norte y este)

Jalisco (norte)

Veracruz (norte)

Hidalgo (norte y noreste)

Puebla (norte)

Guerrero (costa, norte, este y centro)

Oaxaca (costa, oeste, norte y centro)

Chiapas (oeste y norte)

Tabasco (sur y este)

Campeche (centro y sur)

Baja California Sur (sur)

Nuevo León (norte, centro y noreste)

Tamaulipas (noroeste, sur y oeste)

Zacatecas (norte, centro y sur)

Coahuila (sur y este)

San Luis Potosí (este)

Además de lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros al sureste de México y el sur de Chiapas.

Y fuertes de 25 a 50 milímetros en Durango (sur) e intervalos de chubascos (de 5 a 25 milímetros en Sonora y Chihuahua.

Las lluvias en México podrían tener descargas eléctricas y caída de granizo. En el caso de las precipitaciones fuertes a torrenciales provocarían encharcamientos e inundaciones.