El frente frío número 2 en México provocará cambios en las condiciones meteorológicas a partir de este miércoles 14 de octubre, con la llegada de una masa de aire frío que favorecerá un ambiente más fresco en el norte del territorio nacional según reporta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos difundidos del Frente Frío 2, el descenso de temperaturas se intensificará entre el jueves 15 y el viernes 16 de octubre.

Y durante el fin de semana, los efectos del Frente Frío 2 podrían extenderse hacia el centro y el oriente del país.

Frente Frío 2 en México (Especial)

Frente frío 2 en México: ¿qué estados tendrán bajas temperaturas?

Entre las entidades que podrían registrar los principales efectos del Frente frío 2 se encuentran:

Baja California Sonora Chihuahua Durango Coahuila Nuevo León

El Servicio Meteorológico Nacional y Conagua revelan cuántos frentes fríos habrá en enero 2026 (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

En estos estados también se prevén lluvias y rachas de viento con el Frente Frío 2, además las zonas serranas de distintas entidades podrían experimentar temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius, especialmente durante la madrugada.

Entre los estados con pronóstico de frío en regiones elevadas figuran:

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

¿Cuándo bajará más la temperatura en México?

El pronóstico del Frente Frío 2 en México, advierte que el enfriamiento será gradual durante los próximos días.

Para el fin de semana del 17 y 18 de octubre, se anticipa que el sistema alcance regiones del centro y oriente, con temperaturas máximas de entre 10 y 20 grados en algunas zonas y valores de 5 grados o menos en áreas de mayor altitud.

Las condiciones del Frente Frío 2 en México, podrían acompañarse de niebla y heladas aisladas, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones del SMN, ya que la intensidad y distribución del frío dependerán de la evolución del sistema.