El gobernador Samuel García alertó a la población ante las condiciones climáticas severas que se registran en Nuevo León, pues las lluvias intensas continuarán durante los próximos días.

A través de redes, Samuel García llamó a extremar precauciones y pidió a la población evitar salir de casa si no es necesario, debido a los riesgos asociados con las precipitaciones que se esperan en el estado.

Lluvias intensas persistirán en Nuevo León durante los próximos días, alerta Samuel García

Samuel García anunció que las condiciones climáticas en Nuevo León son “severas”, por lo que exhortó a la población a mantenerse en sus casas ante posibles inundaciones y crecidas de ríos y arroyos.

Samuel García alerta por lluvias intensas en Nuevo León durante los próximos días (Captura de pantalla)

El gobernador Samuel García dijo que en Nuevo León “seguirá lloviendo sobre mojado” la noche de este viernes 2 de octubre, día en el que se cancelaron clases presenciales por el pronóstico de lluvias.

García explicó que, de acuerdo con las conversaciones que ha mantenido con especialistas, se prevén entre tres y cuatro días más de lluvias muy intensas en distintas zonas de Nuevo León.

Ante este escenario, recomendó mantenerse informados sobre las indicaciones emitidas por Protección Civil y seguir las recomendaciones de las autoridades durante los próximos días.

Cabe mencionar que, durante la madrugada de este viernes, se registró la muerte de una persona en Monterrey. El reporte señala que esta se ahogó en un canalón tras el crecimiento del agua por lluvias.