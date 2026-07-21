Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (SECTUR), y Salvador Santos Cedillo “Chava Santos”, presidente municipal de Huamantla, encabezaron la presentación nacional de la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia Huamantla 2026, en su edición 152.

El evento se realizó en Punto México, principal espacio de promoción turística del país, ante alrededor de 120 representantes de medios de comunicación, periodistas, fotógrafos, comunicadores y creadores de contenido, quienes conocieron la oferta cultural y turística de esta celebración.

SECTUR destaca la proyección turística de la Feria de Huamantla 2026

Durante la presentación, Josefina Rodríguez Zamora destacó que la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia de Huamantla cuenta con reconocimiento internacional debido a la afluencia turística que genera y a las experiencias culturales que ofrece a visitantes nacionales y extranjeros.

La funcionaria federal señaló que las tradiciones y fiestas patronales representan una de las principales fortalezas turísticas de México, al contribuir a preservar la identidad cultural, fortalecer el patrimonio y generar desarrollo económico para las comunidades.

Por su parte, Salvador Santos Cedillo “Chava Santos” presentó la programación de la edición 152 de la feria, que reúne actividades religiosas, culturales, gastronómicas, taurinas, artísticas y deportivas, entre ellas La Huamantlada, La Noche que Nadie Duerme, el Desfile de la Dalia y las tradicionales Paellas.

SECTUR destaca a Huamantla durante la presentación de su Feria 2026. (Cortesía)

Foro Latido Huamantla tendrá cartelera con artistas nacionales

Durante la presentación también se dio a conocer la cartelera del renovado Foro Latido Huamantla, que contará con la participación de artistas como Ricardo Montaner, Cristian Nodal, Grupo Liberación, Gabito Ballesteros, Juanes, Tren a Marte, Duelo, Luis Ángel “El Flaco”, El Mimoso, José Madero y Los Ángeles Azules.

Además, se anunció un espectáculo especial de clausura dirigido a niñas y niños. Los boletos para los conciertos tendrán costos accesibles, con entradas desde 200 pesos y hasta mil pesos, disponibles únicamente a través del sitio oficial de la feria.

Como parte del evento, se realizó una muestra de la riqueza cultural de Huamantla con la participación de mujeres portando el traje tradicional de la devoción a la Virgen de la Caridad y un representante con el característico traje de torero, expresiones que forman parte de la identidad del Pueblo Mágico.

Finalmente, Chava Santos agradeció el respaldo de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México para impulsar la promoción nacional de Huamantla y su máxima celebración.

El presidente municipal invitó a las familias de México y del extranjero a disfrutar la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia Huamantla 2026, que se realizará del 31 de julio al 31 de agosto, con una programación para todos los públicos y eventos que buscan consolidar a Huamantla como uno de los destinos culturales y turísticos más importantes del país.