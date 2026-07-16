El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros fue reconocido por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como un referente nacional en la implementación de la política de crianza positiva para prevenir la violencia contra las infancias.

Durante la instalación del Grupo de Trabajo y Adhesión Municipal a la Política de Crianza Positiva, la gobernadora aseguró que este reconocimiento refleja el compromiso de su administración con el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, destacó que el trabajo coordinado entre los tres poderes del Estado y los municipios permitirá consolidar acciones para que las infancias crezcan en ambientes libres de violencia.

Tlaxcala fortalece la crianza positiva para prevenir la violencia infantil. (cortesia )

Lorena Cuéllar fortalece la política de crianza positiva en Tlaxcala

La mandataria estatal señaló que esta estrategia busca brindar a las familias herramientas, apoyos y oportunidades que favorezcan el desarrollo de niñas y niños en entornos basados en el respeto, el afecto y la protección de sus derechos.

También resaltó que el 65 por ciento del presupuesto estatal y de los programas sociales está dirigido a beneficiar de manera directa a las mujeres, especialmente a las madres que sostienen solas a sus familias.

Lorena Cuéllar afirmó que el objetivo es fortalecer a las familias y comunidades para que las infancias puedan desarrollarse en un entorno seguro y con mayores oportunidades.

SIPINNA y UNICEF destacan a Tlaxcala como ejemplo nacional

La secretaria ejecutiva de SIPINNA, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, reconoció que Tlaxcala se convirtió en el quinto estado del país en instalar un grupo de trabajo con enfoque intersectorial para implementar la política de crianza positiva.

Además es el primero en vincularla con cuatro ejes prioritarios: primera infancia, prevención de las violencias, erradicación del trabajo infantil y atención a niñas, niños y adolescentes en movilidad.

Explicó que la estrategia nacional, desarrollada en coordinación con UNICEF, contempla la capacitación del 100 por ciento de los sistemas municipales DIF y de más de 5 mil servidores públicos de los sectores de salud, educación y seguridad, además de la creación de escuelas para familias en los 60 municipios del estado.

Por su parte, Gabriela Polo Herrera, oficial de Soporte de Protección de la Infancia de UNICEF México, destacó que la crianza positiva debe impulsarse mediante políticas públicas que fortalezcan las capacidades de las familias y contribuyan a prevenir la violencia desde sus causas estructurales.

Tlaxcala avanza con nuevas acciones para proteger a niñas, niños y adolescentes

El secretario ejecutivo del SIPINNA Tlaxcala, Stefano Di Grazia Hernández, explicó que estas acciones dan continuidad a la Declaratoria en Favor de una Política de Crianza Positiva, firmada en 2025, con la participación de los tres poderes del Estado, instituciones públicas y los 60 Sistemas Municipales de Protección Integral.

Añadió que el objetivo es convertir a Tlaxcala en la primera entidad del país en cumplir los 14 compromisos establecidos por el Gobierno de México en materia de crianza positiva.

Finalmente, la directora del Sistema Estatal DIF, Flor de María López Hinojosa, informó que ya operan 60 Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, creadas para garantizar y restituir los derechos de este sector de la población.

Además, destacó que, tras las reformas aprobadas por el Congreso local, se fortaleció el marco legal de estas procuradurías y se crearon ocho subprocuradurías distritales.

También anunció que en septiembre será inaugurado el Centro Integral de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, infraestructura con la que Tlaxcala busca consolidarse como referente nacional en la protección de los derechos de la infancia.