Desde el pasado viernes 26 de junio, dos trabajadores de CFE están desaparecidos, luego de salir de Huachinango, Puebla, en una unidad de la misma Comisión Federal de Electricidad, siendo su última ubicación los límites con Hidalgo.

Al respecto, la CFE dio a conocer que se mantiene en constante colaboración con las autoridades correspondientes, para dar con el paradero de los trabajadores de Puebla e Hidalgo.

CFE reafirma su compromiso con la seguridad de los trabajadores desaparecidos de Puebla e Hidalgo

A través de un comunicado en redes sociales, la CFE señaló que desde la desaparición de sus trabajadores, Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García, se mantienen colaborando con las autoridades de Puebla e Hidalgo.

Comunicado CFE (Especial)

Además CFE señala que se mantienen en constante comunicación con las familias de sus trabajadores, al respecto de cualquier actualización de la desaparición de las personas en Puebla e Hidalgo.

Reiterando su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras que conforman la plantilla del organismo.

Afirmando que le darán seguimiento a todo lo que ocurra alrededor del cas, brindando apoyo a las autoridades, así como a las personas que fueron afectadas directa o indirectamente por el mismo.

Camioneta de trabajadores de CFE de Puebla e Hidalgo no ha sido localizada

De acuerdo con las autoridades, la camioneta de los trabajadores de CFE tuvo su última ubicación en los límites de Puebla e Hidalgo, específicamente en la localidad de Acaxochitlán, en la carretera México-Tuxpan 132D, el mismo viernes 26.

Desde ese momento se desconoce el paradero de los trabajadores de CFE de Puebla e Hidalgo, así como de la mencionada unidad, la cual no ha podido ser localizada ni por la Comisión ni por las autoridades de los Estados.

Es por ello que se pide a la ciudadanía que dé cualquier reporte acerca del paradero de los trabajadores o de la camioneta al número de emergencia 911.

Por su parte, gobiernos de Puebla e Hidalgo de momento no han emitido una declaración acerca de lo sucedido con la desaparición de estas personas.