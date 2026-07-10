El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), recibió el reconocimiento WSIS Champion 2026 en la categoría Desarrollo de Capacidades de los Premios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS, por sus siglas en inglés), organizados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas.

El galardón reconoce proyectos que utilizan las tecnologías digitales para impulsar el desarrollo económico y social, así como para contribuir al desarrollo sostenible.

Reconocen modelo de capacitación impulsado por la ATDT

Durante una ceremonia realizada en Ginebra, Suiza, la secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Doreen Bogdan-Martin, felicitó a las iniciativas distinguidas este año y destacó que sus logros colocan a las personas en el centro del desarrollo digital.

A nombre de la ATDT, la misión diplomática de México recibió el reconocimiento WSIS Champion 2026, otorgado a proyectos considerados sobresalientes tras un proceso de evaluación y votación realizado por especialistas.

Programa ofrece capacitación gratuita en tecnologías emergentes

En la categoría Desarrollo de Capacidades, el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial fue distinguido por ofrecer un modelo de capacitación gratuita orientado al fortalecimiento de habilidades digitales de alta especialización.

El programa brinda cursos intensivos con duración de cinco meses y certificaciones en inteligencia artificial, ciberseguridad, computación en la nube, programación y análisis de datos.

La iniciativa está dirigida principalmente a personas y familias de bajos recursos con el objetivo de fortalecer sus capacidades, facilitar su acceso a empleos de mayor valor agregado y contribuir a la reducción de brechas de desigualdad.

Participan instituciones educativas y empresas tecnológicas

Para la implementación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, la ATDT contó con la colaboración del Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México y el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec).

Asimismo, participaron empresas globales de tecnología mediante tutorías y certificaciones que fortalecen la empleabilidad de las y los participantes.

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial recibió el reconocimiento internacional WSIS Champion 2026. (cortesía)

Destacan modelo eficiente, sostenible y replicable

Como parte de la evaluación de los Premios WSIS, se destacó que el modelo desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones combina educación digital especializada, colaboración entre instituciones públicas y sector tecnológico, así como un uso responsable de los recursos públicos.

Los organizadores señalaron que se trata de una iniciativa eficiente, sostenible y replicable para ampliar el acceso a oportunidades de formación tecnológica.

Además, el reconocimiento WSIS Champion 2026 representa un respaldo internacional a la estrategia del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para democratizar el acceso a la formación en tecnologías emergentes.

La iniciativa busca impulsar la innovación tecnológica, ampliar las oportunidades de desarrollo profesional y avanzar hacia la soberanía tecnológica mediante el fortalecimiento de capacidades digitales en la población.