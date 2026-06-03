Tras un año y medio de la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informa los avances en la simplificación de trámites, gobierno digital e infraestructura enfocados en facilitar el acceso a derechos y reducir al mínimo la carga regulatoria sobre personas y empresas.

La ATDT indicó que con el objetivo de reducir al mínimo la carga regulatoria, se intervinieron 3 mil 195 trámites de la Administración Pública Federal y se logró la eliminación de mil 582 que derivó en la disminución promedio de 66 por ciento en los requisitos y una disminución del 48 por ciento en los tiempos de respuesta.

ATDT realizó cambios en materia económica y de comercio exterior

En materia económica y de comercio exterior, la Agencia emitió el decreto de Cero Trámites para otorgar autorización inmediata para proyectos estratégicos en los Polos de Bienestar con montos de 2 mil millones de pesos o mayores. En complemento al decreto se generó la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones que redujo de 19 a 11 las gestiones y la Ventanilla Única de Comercio Exterior que unifica al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas de México en un expediente digital único con resolución en un plazo de 15 días.

En un esfuerzo conjunto con las dependencias del Gobierno de México, se destacó la simplificación del 100 por ciento en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyos trámites pasaron de 340 a solo 125. Además, el tiempo de atención presencial bajó de dos horas a 20 minutos, y la resolución de registros sanitarios se redujo a 45 días hábiles.

Llave CDMX cuenta con 19.8 millones de cuentas creadas (Cortes)

Agencia consolidó herramientas digital en México

Durante 2025 se consolidaron e implementaron diversas herramientas digitales para el acceso a la población. Por ejemplo, la plataforma Llave CDMX, con 19.8 millones de cuentas creadas, y el portal institucional www.gob.mx, que opera con un buscador inteligente con más de 30.5 millones de personas usuarias.

De igual manera, se modernizó el servicio a personas mexicanas en el exterior mediante la plataforma Mi Consulado, que optimiza la programación de citas mediante la precarga digital de documentos para pasaportes.

A nivel federal y local, el Modelo de Homologación Nacional unificó las plataformas de los trámites de las 32 entidades del país y permitió reducir los trámites del Registro Civil de 28 a 30, los del Registro Público de la Propiedad de 22 a 6, y los de Catastro de 22 a 8, apoyados por el nuevo modelo de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria.

Gobierno Digital cuenta con sitios especializados

En materia de Gobierno Digital se diseñaron sitios electrónicos especializados en sectores estratégicos:

Ventanilla de Trámites del Agua

Ventanilla Agraria

Ventanilla Digital Nacional de Inversiones

Plataforma Nacional Catastral

Plataforma Nacional Establecimientos Mercantiles

Plataforma Nacional del Registro Civil

Y la Ventanilla 24/7 en la que se integró asistencia de Inteligencia Artificial (IA) además de brindar atención en tiempo real con una persona operadora de la línea de contacto ciudadano 079.

Por su parte, la línea ciudadana del Gobierno de México 079 atendió a 2.3 millones de llamadas, con un promedio diario de 32 mil diarias, que incluye soporte en cinco lenguas indígenas y en inglés.

Recientemente, se presentó la aplicación México Invita para la atención de visitantes rumbo a la Copa Mundial 2026, la cual incluirá los eventos deportivos y permanecerá como una app para incentivar el turismo nacional e internacional.

Fabricación de Software desarrolló 151 soluciones tras identificar las necesidades institucionales, reduciendo los costos operativos, (Cortesía )

ATDT fortalece sus capacidades tecnológicas con servidores y capacitaciones

Para fortalecer las capacidades tecnológicas propias y evitar la dependencia de proveedores externos, la Fabricación de Software desarrolló 151 soluciones tras identificar las necesidades institucionales y con ellos se redujeron los costos operativos, pagos de licencia a terceros y de servicios de empresas.

Asimismo, como resultado del nuevo esquema de dictaminación tecnológica para la adquisición, arrendamiento o contratación de bienes y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de dependencias del gobierno federal, se generó un ahorro directo de 3.4 mil millones de pesos en dictámenes en la materia.

También para reducir la brecha digital e impulsar el talento mexicano, se capacitaron a 10 mil 595 jóvenes en la Escuela Pública de Código y se puso en marcha el Centro Público de Formación en IA, considerado como el más grande de América Latina, que en el mes de mayo lanzó su segunda convocatoria con un espacio para 30 mil personas.

Mientras que en el ámbito de infraestructura, en este periodo se alojaron en la plataforma Nube MX los sistemas de 11 dependencias de la Administración Pública Federal desde el Centro de Datos de Aguascalientes.

Este año se concretó el inicio de operaciones del Centro Mexicano de Supercómputo con 177 investigadores para el diseño de modelos de salud del IMSS y análisis meteorológicos y se puso en marcha el Centro de Procesamiento de Imágenes Satelitales con un avance de 60.5 por ciento de la evaluación de cultivos vinculados a programas sociales.