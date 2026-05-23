El municipio de Ahome en Sinaloa dio un paso hacia la simplificación administrativa con la implementación de la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, una herramienta digital que busca agilizar la apertura y regularización de negocios, principalmente para pequeños y medianos emprendedores.

La estrategia, impulsada en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), forma parte del llamado Plan México, enfocado en utilizar la tecnología para reducir burocracia, combatir actos de corrupción y facilitar la actividad económica en los municipios.

Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles busca impulsar negocios en Ahome

Durante la presentación, el alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez destacó que esta plataforma representa un avance importante para ofrecer un gobierno más eficiente y cercano a la ciudadanía, además de facilitar el crecimiento económico local.

Las autoridades realizaron una demostración en tiempo real del funcionamiento del sistema, donde se demostró que trámites que antes podían tardar días o incluso semanas, ahora pueden resolverse en cuestión de minutos mediante la cuenta Llave MX.

La nueva herramienta digital permitirá centralizar avisos y permisos municipales, estatales y federales desde un solo sitio, con procesos simplificados dirigidos especialmente a personas que desean iniciar un pequeño comercio o regularizar su actividad económica.

La directora de Proyectos Estratégicos Nacionales de la ATDT, Tania Torales Romero, explicó que el sistema fue diseñado para orientar a emprendedores paso a paso mediante diagnósticos automatizados y procesos más sencillos.

Por su parte, el secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, subrayó que esta implementación fortalece la atracción de inversión y mejora la competitividad del municipio al facilitar trámites para sectores productivos.

Con esta medida, Ahome se convierte en uno de los primeros municipios del país en adoptar la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, apostando por la digitalización para impulsar la economía local y reducir obstáculos administrativos para emprendedores.