La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, entregó 356 lentes graduados gratuitos a habitantes de Ciudad Caucel y la colonia Emiliano Zapata, como parte del programa “Ver Mejor”, una estrategia que busca aligerar la carga económica de las familias y mejorar su calidad de vida.

Este programa, a cargo de la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, acerca soluciones que permiten a las y los beneficiarios desempeñarse mejor en sus actividades diarias.

Cecilia Patrón fortalece economía familiar con programa “Ver Mejor”

Cecilia Patrón destacó que ver bien no es un lujo, sino una necesidad, ya que influye directamente en el desempeño académico, laboral y en la vida cotidiana.

En lo que va de la actual administración, el programa ha beneficiado a 8 mil 639 personas en situación de vulnerabilidad, consolidándose como una estrategia clave para mejorar el bienestar en el municipio.

Previo a la entrega, las personas beneficiarias reciben un examen de la vista, lo que permite identificar sus necesidades específicas y elaborar lentes a la medida.

Cecilia Patrón fortalece economía familiar con entrega de lentes gratuitos en Mérida. (Cortesía)

Entrega de lentes gratuitos genera impacto directo en comunidades de Mérida

Por su parte, el director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, Arturo León Itzá, subrayó que estas acciones tienen un impacto tangible en la vida diaria de las personas.

Cada apoyo que entregamos significa un gasto menos para las familias, y ese recurso puede destinarse a otras necesidades importantes del hogar o de salud. Arturo León Itzá, director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza.

El Ayuntamiento de Mérida reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas que atiendan de manera efectiva las necesidades de la población, generando mejores condiciones para el desarrollo integral de las y los meridanos.

Cecilia Patrón fortalece economía familiar con entrega de lentes gratuitos en Mérida. (Cortesía)

Finalmente, se informó que la ciudadanía puede solicitar información sobre este y otros programas en la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, ubicada en la calle 65 No. 368 Int. x 40 y 42, colonia Centro, o a través de los teléfonos (999) 924 6900 y (999) 924 6962, extensión 81750, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas.