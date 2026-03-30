Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, puso en marcha el Operativo Semana Santa Segura, donde se desplegarán más de 200 elementos para cuidar a sus familias locales y visitantes.

“Queremos dar certeza a las familias que visitan el centro de nuestra ciudad, que se sientan tranquilas, que puedan caminar sus calles, disfrutarlas, y que las vivan con calma y de forma segura” Cecilia Patrón, alcaldesa dee Mérida

Más de 250 elementos vigilarán Mérida en vacaciones

Desde el Centro de Mérida, la alcaldesa explicó que este operativo contará con más de 250 elementos que mantendrán vigilancia permanente en calles y espacios públicos del primer cuadro de la ciudad. Además, se contará con 45 vehículos para cuidar y proteger a las personas que asistirán a los eventos religiosos.

De igual manera, se reforzará la seguridad en mercados, área comercial, zona bancaria, terminales de autobuses, parques e iglesias, y se blindarán los paraderos de transporte público.

Patrón Laviada detalló que elementos de la D.A.R.E. mantendrán presencia en la calle 60 desde Plaza Grande hasta el parque de Santa Ana, con el objetivo de mantener la seguridad en el Centro Histórico.

Autoridades desplegaron más de 250 elementos para reforzar la seguridad en el Centro Histórico de Mérida (cortesía)

Por otra parte, los parques de Santa Ana y El Remate, Santiago, San Juan, San Cristóbal, de La Madre, Hidalgo y Santa Lucía, contarán con presencia de Guardaparques. Además, se realizarán dispositivos viales con cierres parciales en los puntos de mayor afluencia.

Durante su mensaje, la mandataria municipal aseguró que estas acciones se realizan de manera conjunta con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía Estatal, la Fiscalía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Cruz Roja Mexicana.

El comandante Rafael Chaires Cuevas, director de la Policía Municipal, señaló que, debido al incremento de turistas nacionales e internacionales, el objetivo es garantizar la seguridad para que los eventos religiosos de Semana Santa se realicen bajo un ambiente sano.

Autoridades desplegaron más de 250 elementos para reforzar la seguridad en el Centro Histórico de Mérida (cortesía)

Asimismo, se destacó la existencia de 10 botones de Alerta Segura ubicados en espacios públicos situados en el primer cuadro del Centro de la Ciudad de Mérida, los cuales son monitoreados por la Policía Municipal 24/7.

Finalmente, el Ayuntamiento de Mérida reiteró su compromiso por impulsar acciones que fortalezcan la seguridad en el municipio e hizo un llamado a denunciar cualquier eventualidad a los números de emergencia 911 y el 089.