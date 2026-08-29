La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, presentó su Segundo Informe de Gobierno, “Contigo de Corazón”, en la comisaría de Dzityá, donde destacó los resultados alcanzados durante dos años de administración en materia de infraestructura, servicios públicos, desarrollo social y finanzas.

La alcaldesa señaló que su gobierno mantiene una política de cercanía, participación ciudadana, orden, eficiencia y justicia social, con acciones dirigidas a las colonias, fraccionamientos y las 47 comisarías del municipio.

Cecilia Patrón destaca avances en Mérida durante su segundo año de gobierno. (cortesía )

Mérida suma 200 kilómetros de calles nuevas y repavimentadas

Uno de los principales resultados presentados por Cecilia Patrón fue la rehabilitación de 200 kilómetros de calles nuevas y repavimentadas, además de la reparación de más de 518 mil baches.

En materia de iluminación, el la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, dijo que el Ayuntamiento avanza hacia la instalación de 80 mil luminarias LED. La tecnología ya llegó al 100 por ciento de las comisarías y actualmente alrededor de 181 mil familias cuentan con una luminaria LED fuera de sus hogares.

A través del programa Mérida Enchula, se han realizado más de mil acciones en más de 800 espacios públicos de 300 colonias, fraccionamientos y las 47 comisarías, con una inversión de 350 millones de pesos.

Las acciones incluyen la rehabilitación de parques, espacios deportivos, glorietas y áreas de convivencia, además de zonas de coworking e internet gratuito.

Por medio de Diseña tu Ciudad, más de 16 mil personas participaron en la definición de proyectos para nuevos espacios públicos, entre ellos los primeros corredores verdes de la historia de Mérida, ubicados en Ciudad Caucel y Brisas.

Ayuntamiento fortalece servicios y atención social

La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada también reportó mejoras en los servicios de las comunidades. En las comisarías, 49 sistemas de agua potable fueron mejorados en 41 comunidades, mientras que el 100 por ciento de las comisarías cuenta con internet de calidad.

En materia de bienestar animal, se construyó un nuevo reglamento municipal para la protección de la fauna. La Unidad de Protección Animal atendió más de 2 mil 300 reportes de maltrato y brindó servicios veterinarios a más de 18 mil animales de compañía.

En el ámbito cultural, más de 746 mil personas participaron en actividades gratuitas y se realizaron más de 3 mil 400 actividades artísticas y formativas en los centros culturales municipales.

Mujeres, educación y salud mental entre las prioridades

La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviadadestacó que siete de cada 10 apoyos del Ayuntamiento son destinados a mujeres. Entre las acciones se encuentra la apertura del primer refugio municipal para mujeres en situación de calle y con problemas de adicciones.

Además de la primera generación de 100 mujeres con acceso a educación universitaria gratuita mediante la Universidad de las Mujeres. También se brindaron 274 mil 939 servicios médicos y operan 60 Centros Aprende, donde las mujeres pueden capacitarse para el autoempleo y el emprendimiento.

En materia de salud mental, las 19 sedes Alma Nova han brindado atención a más de 66 mil 160 personas. Asimismo, el Ayuntamiento puso en marcha el primer Centro Municipal de Autismo de Mérida, ubicado al oriente de la ciudad, con servicios de terapia sensorial, comunicación, lenguaje, aprendizaje y atención psicológica.

La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón anunció que el próximo año se abrirá un segundo Centro Municipal de Autismo en la colonia Madero, en el poniente del municipio.

Mérida impulsa inversión y mantiene finanzas sanas

La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada comenzó la transformación digital de sus servicios mediante MID Digital, con el objetivo de simplificar trámites y reducir tiempos y costos para la ciudadanía. Durante el periodo se impulsaron 38 proyectos de inversión por más de 16 mil 700 millones de pesos.

De acuerdo con indicadores del IMCO citados por el Ayuntamiento, Mérida se mantiene como la ciudad más competitiva del sureste mexicano y como la segunda capital del país con mayor crecimiento real del PIB, con 4.4 por ciento.

La ciudad registra además una tasa de desempleo de 2.1 por ciento y una de las menores brechas salariales entre hombres y mujeres del país.

En materia financiera, Mérida obtuvo por primera vez en su historia la calificación crediticia AAA, además de ubicarse como la cuarta ciudad en eficiencia gubernamental en presupuesto basado en resultados, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón, destacó que estos resultados se han alcanzado sin aumentar impuestos y bajo una política de disciplina financiera.

Las 47 comisarías forman parte de la transformación

La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón, destacó que las 47 comisarías son una parte esencial del municipio. Además de contar con iluminación LED, el Ayuntamiento mantiene el compromiso de concluir la rehabilitación de sus sistemas de agua potable. Mérida Enchula también llegará al 100 por ciento de las comisarías.

Más del 10 por ciento de las calles nuevas y repavimentadas durante la administración se han realizado en estas comunidades. El nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano también incorpora mecanismos para proteger los núcleos originarios, su identidad, tradiciones y formas de vida frente al crecimiento urbano.

Mérida fortalece sus acciones ambientales

En materia ambiental, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón, reportó la adopción de 63 mil 469 árboles mediante el programa “Una familia, un árbol”, mientras que otros 20 mil 556 fueron plantados mediante cruzadas forestales y jornadas de arborización.

También fueron declarados 200 árboles patrimoniales y se impulsan proyectos como el corredor verde Caucel-Santa Fe y el nuevo Biocorredor del Parque Ecológico del Poniente.

La administración trabaja además en infraestructura verde para enfrentar los efectos del cambio climático, mediante jardines de lluvia, sistemas pluviales y más pozos.

En materia cultural, se contempla la instalación de la estela 18 de Uxmal de Chaak Chel, diosa maya de la creación, en el remate de Paseo de Montejo, como parte de las acciones para reconocer las raíces mayas y la participación de las mujeres en la historia de Mérida.

Cecilia Patrón destaca historias detrás de los resultados

Durante su informe, la presidenta municipal señaló que las cifras muestran el trabajo realizado, pero que las historias de las personas permiten dimensionar su impacto.

Entre ellas mencionó a Teresita y nueve familias de San Luis Sur Dzununcán, quienes perdieron sus viviendas durante un incendio y recibieron apoyo municipal. El Ayuntamiento concretó 16 acciones de vivienda.

También recordó el caso de Fredy, un motociclista que utilizaba un casco sin la protección necesaria y que posteriormente fue incorporado al programa Chambea Seguro, mediante el cual más de 2 mil trabajadores motociclistas cuentan ahora con cascos certificados.

La alcaldesa también relató el caso de Tadeo, un niño con quien se reencontró durante las inundaciones de mayo, cuando equipos municipales atendieron a familias afectadas por las lluvias.

Cecilia Patrón destaca avances en Mérida durante su segundo año de gobierno. (cortesía )

Cecilia Patrón refrenda compromiso con Mérida

La presidenta municipal reconoció el trabajo de las servidoras y servidores públicos y del Cabildo de Mérida, además de refrendar su disposición para mantener coordinación con el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón, sostuvo que su entidad debe mantener su identidad, paz, participación ciudadana, trabajo y rumbo, al tiempo que reconoció que todavía existen retos pendientes.

Contigo de corazón es unidad, identidad, eficiencia y amor por Mérida para construir entre todos y toda la ciudad que merecemos. Cecilia Patrón presidenta municipal de Mérida

La alcaldesa concluyó su Segundo Informe de Gobierno con el llamado a mantener la participación ciudadana y continuar trabajando por Mérida.