Cecilia Patrón Laviada destacó a Mérida como referente nacional de seguridad al encabezar la Mesa Regional de Paz y Seguridad correspondiente al mes de agosto, donde subrayó la estrategia integral basada en la prevención, la proximidad ciudadana y la coordinación institucional.

Cuidar la paz, la vida comunitaria, la tranquilidad y la dignidad de nuestra ciudad es una responsabilidad compartida y un compromiso que renovamos todos los días, por eso trabajamos todos los días para prevenir, fortalecer nuestras instituciones y proteger a las familias. Cecilia Patrón Laviada, alcaldesa de Mérida.

Mérida ocupa el quinto lugar nacional en confianza policial

Como parte de esta estrategia integral, Cecilia Patrón recordó que el Ayuntamiento modernizó el alumbrado público con 57 mil 986 luminarias LED y alcanzó el 100 por ciento de cobertura en comisarías.

Asimismo, señaló que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI ubica a Mérida en el quinto lugar nacional en confianza policial, con 72.9 por ciento de confianza ciudadana en la Policía Municipal, 20 puntos por encima del promedio nacional de 52.5 por ciento.

La administración municipal también fortaleció sus capacidades operativas con una nueva Base Operativa en el mercado San Benito, 12 patrullas en comodato mediante la coordinación con el Gobierno del Estado y 20 motocicletas para labores de vigilancia y proximidad.

A ello se suman 10 botones Alerta Segura instalados en el primer cuadro de la ciudad, como herramientas para brindar atención oportuna a quienes viven, trabajan y transitan por esta zona.

Además, mediante programas de prevención social como D.A.R.E. y “Mérida te cuida”, así como el despliegue de 200 elementos durante el Operativo Verano Seguro en los principales puntos de afluencia, el Ayuntamiento busca fortalecer la paz, la tranquilidad y la calidad de vida de las familias meridanas.

Durante la reunión, el comisario Carlos Marsh Ibarra presentó el reporte del Operativo Verano Seguro de la Policía Municipal, que registró 806 llamadas de auxilio, 159 auxilios viales, 370 atenciones de paramédicos y 415 acciones de proximidad.

Operativos y prevención comunitaria fortalecen la seguridad en Mérida

Además, se reportaron 84 atenciones derivadas de los portones de alerta, de las cuales 12 fueron positivas, así como 201 detenidos por faltas administrativas y 35 detenidos por delito.

En materia de prevención comunitaria, el programa D.A.R.E., en coordinación con Vecinos Vigilantes, sumó la participación de mil 200 vecinos sensibilizados en la zona sur de Mérida.

A su vez, el secretario técnico regional de la Mesa de Paz y Seguridad en Mérida, Rodrigo Hernández Segura, presentó la radiografía de la incidencia delictiva en Mérida y sus comisarías, con información del Gobierno Federal correspondiente a junio de 2026.

Detalló que las Fuerzas de Paz operan en 266 regiones del país, cuatro de ellas en Yucatán: Mérida, Ticul, Progreso y Valladolid. El análisis histórico contempla el periodo de 2018 a junio de 2026, lo que permite observar el comportamiento y evolución de los delitos.

De acuerdo con el reporte federal, Mérida mantiene en cero los casos de secuestro, mientras se da seguimiento permanente a delitos de alto impacto y aquellos relacionados con la perspectiva de género, como violencia familiar y violación.

En junio, las lesiones dolosas representaron el 36.73 por ciento de los delitos más representativos de la región. Esta información es analizada mensualmente para orientar las acciones coordinadas de prevención y atención.

Cecilia Patrón destaca coordinación para fortalecer seguridad en Mérida. (Cortesía)

Mérida refuerza las Jornadas de Paz en colonias y comisarías

Como parte de la estrategia Jornadas de Paz, del 1 de julio al 12 de agosto se fortaleció la coordinación territorial mediante 31 sesiones.

Durante este periodo se realizaron tres Caravanas por la Paz en mercados y en las comisarías de Cholul, Sitpach y Dzityá, además de recorridos de proximidad en Jardín del Norte, Maya, Paraíso, Altabrisa y Real Montejo.

También se llevaron a cabo talleres de reciclaje, jornadas de Agua por la Paz, Murales por la Paz, Corazón por la Paz y Techos por la Transformación, así como una Feria de la Paz en San Juan Bautista el 28 de julio, con servicios y acciones de prevención para las familias.

La estrategia mantendrá su presencia territorial durante las próximas semanas con una nueva Feria de la Paz programada para el viernes 28 de agosto en el parque de La Guadalupana, donde se instalarán diversos módulos de atención y servicios.

En la reunión participaron funcionarios del Ayuntamiento de Mérida, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Centro Nacional de Inteligencia y el Instituto Nacional de Migración, entre otras instituciones.