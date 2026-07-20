La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, informó que la capital de Yucatán obtuvo por primera vez en su historia la calificación crediticia nacional AAA otorgada por HR Ratings, reconocimiento que refleja la solidez financiera del municipio y su capacidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones.

Durante su conferencia semanal, la alcaldesa señaló que la evaluación es resultado de una política permanente de disciplina financiera, el manejo responsable de los recursos públicos y una administración basada en la planeación, el control del gasto y el cumplimiento de los compromisos financieros, sin incrementar impuestos.

Es un honor para nosotros porque habla del trabajo que se ha hecho con disciplina financiera, ahorros internos y trabajo en equipo, son pocas las ciudades del país que cuentan con esta calificación, por eso estamos muy orgullosos de que Mérida dé esta certeza de ser una ciudad bien administrada y bien gobernada. Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida

Mérida obtiene calificación AAA de HR Ratings. (cortesía )

Manejo financiero permitió obtener la máxima calificación crediticia

La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, explicó que la calificación coloca al municipio entre los gobiernos locales con mayor fortaleza financiera del país.

Indicó que este resultado fue posible gracias a medidas como mantener sin aumento el impuesto predial durante los últimos dos años, reducir la deuda pública, fortalecer la recaudación mediante la regularización de contribuyentes morosos y mantener un estricto control del gasto.

Esta calificación no solo confirma que el Ayuntamiento mantiene finanzas sanas y ordenadas, sino que refleja una administración responsable de los recursos que aportan los ciudadanos, privilegiando la eficiencia del gasto público y evitando generar nuevas cargas para las familias meridanas. Cecilia Patrón Laviada, presidenta municipal de Mérida

HR Ratings reconoce la capacidad financiera del Ayuntamiento de Mérida

La directora de Tesorería y Finanzas del Ayuntamiento de Mérida, Marisol Cen Caamal, explicó que la calificación HR AAA representa el nivel más alto dentro de la escala de HR Ratings, al considerar que el municipio cuenta con la máxima capacidad para cumplir con sus compromisos financieros.

La funcionaria señaló que este reconocimiento brinda certeza sobre el manejo responsable de los recursos públicos y permitirá que, en caso de requerir financiamiento para obras estratégicas, el Ayuntamiento pueda acceder a mejores condiciones financieras, con menores costos y mayores beneficios para la población.

Asimismo, afirmó que mantener finanzas sólidas fortalece la planeación del crecimiento de la ciudad, mejora la prestación de los servicios públicos y genera confianza entre instituciones financieras, inversionistas y organismos evaluadores.