Desde Ecuador, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, participa en el XXVIII Congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), con el objetivo de fortalecer alianzas e intercambiar experiencias sobre financiamiento y desarrollo urbano sostenible.

El encuentro reúne a representantes de ciudades iberoamericanas para compartir estrategias orientadas a mejorar la planeación urbana, impulsar proyectos sostenibles y fortalecer la cooperación entre gobiernos locales.

Cecilia Patrón representa a Mérida en congreso iberoamericano de desarrollo urbano. (Cortesía)

Cecilia Patrón representa a Mérida en foro internacional sobre desarrollo urbano

Durante su participación en el congreso, Cecilia Patrón destacó la importancia de que Mérida forme parte de espacios internacionales que permitan intercambiar buenas prácticas y construir alianzas para mejorar el desarrollo de las ciudades.

La presidenta municipal señaló que estos encuentros contribuyen a impulsar políticas públicas enfocadas en un crecimiento ordenado y sostenible, con el propósito de generar mayores oportunidades para la población.

Como parte de las actividades, los representantes municipales participaron en la sesión del Consejo Rector de CIDEU, donde se presentaron las candidaturas para integrar los órganos directivos del organismo, entre ellas la de Mérida, junto con ciudades de Argentina, Colombia, España y Puerto Rico.

Cecilia Patrón conocerá proyectos de movilidad y sostenibilidad en Cuenca

La alcaldesa informó que durante los próximos días participará en distintos foros sobre liderazgo municipal y financiamiento para el desarrollo urbano sostenible, además de realizar recorridos por proyectos implementados en la ciudad de Cuenca.

Entre las iniciativas que conocerá se encuentran acciones relacionadas con movilidad, gestión de residuos, saneamiento e infraestructura urbana, con el objetivo de intercambiar experiencias que puedan contribuir al desarrollo de Mérida.

La participación de Cecilia Patrón en el Congreso de CIDEU forma parte de la estrategia del Ayuntamiento para fortalecer la cooperación internacional y conocer modelos de planeación urbana que favorezcan el crecimiento sostenible de la capital yucateca.