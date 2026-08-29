En Culiacán, Sinaloa, mujeres del colectivo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, Voces Unidas por la Vida, fueron atacadas a balazos la tarde del viernes 29 de agosto de 2026.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, donde sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que se trasladaba la madre buscadora Alma Rosa Rojo.

La mujer fue ingresada a un centro hospitalario donde se le reporta estable, según informaron fuentes oficiales. En tanto, medios locales refieren posibles afectaciones a sus tres nietas por este ataque.

Atacan a balazos a integrantes del colectivo Voces Unidas por la Vida (Especial )

Alma Rosa Rojo es reportada estable; buscan a responsables del ataque a colectivo Voces Unidas por la Vida

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó la agresión en Culiacán contra dos mujeres integrantes del colectivo Voces Unidas por la Vida.

Las autoridades informaron que ambas se encuentran estables tras haber sido ingresadas a un hospital, donde permanecen en resguardo y en el cual fue activado el Código Plata.

Según indicaron, el Grupo Interinstitucional mantiene el área asegurada y acordonada, mientras lleva a cabo las acciones necesarias para detener a los responsables.

Atacan a balazos a integrantes del colectivo Voces Unidas por la Vida (Especial )

Aunque las autoridades no lo confirmaron, medios locales refieren que la víctima sería la madre buscadora Alma Rosa Rojo, quien se encontraba con sus tres nietas en ese momento.

Extraoficialmente, se indica que las menores fueron alcanzadas por esquirlas y fragmentos de vidrio, aunque sus lesiones serían leves.

¿Quién es Alma Rosa Rojo, madre buscadora atacada en Sinaloa?

Alma Rosa Rojo es una madre buscadora y activista de Sinaloa, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas.

La mujer comenzó su labor como buscadora tras la desaparición de su hermano, Miguel Ángel Rojo Medina, ocurrida el 4 de julio de 2009.

Desde entonces, ha participado en tareas de búsqueda y brindado acompañamiento a otras familias que buscan a sus seres queridos.