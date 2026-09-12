La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Yucatán con motivo de su Segundo Informe de Gobierno estuvo acompañada por un mensaje institucional de bienvenida de la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón.

Cecilia Patrón recibe a Claudia Sheinbaum en Mérida durante gira por su Segundo Informe (Tomado de X)

A través de redes sociales, la presidenta municipal Cecilia Patrón destacó la disposición de su administración para trabajar en beneficio de la ciudadanía sin distinciones y subrayó los avances de la capital yucateca.

La gira de Claudia Sheinbaum incluye la presentación del evento “Honestidad y Resultados Yucatán”, como parte de una serie de actividades realizadas en distintas entidades de México.

Cecilia Patrón da la bienvenida a Claudia Sheinbaum durante gira por su Segundo Informe

En el marco de las actividades institucionales correspondientes a la gira del Segundo Informe de gobierno, la alcaldesa de Mérida Cecilia Patrón emitió una bienvenida oficial a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita al estado de Yucatán.

A través de sus redes sociales oficiales el sábado 12 de septiembre de 2026, la funcionaria municipal destacó que la presencia de la mandataria federal representa una oportunidad propicia para reiterar el compromiso de trabajo incluyente en beneficio de toda la ciudadanía.

En su mensaje, Cecilia Patrón expresó textualmente:

“Bienvenida a Mérida, presidenta @Claudiashein. La visita por el segundo informe de su gobierno es una ocasión propicia para reiterar que en esta ciudad trabajamos sin distinciones por el bien de todas y todos los meridanos. Aquí encontrará una ciudad que escucha, participa, avanza y mejora”. Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida

Por su parte, la agenda oficial emitida por el Gobierno de México detalla que la jefa del Ejecutivo encabeza el evento denominado “Honestidad y Resultados Yucatán”.

La cita está contemplada en el Salón de Exposiciones Chichén Itzá del Centro de Convenciones Siglo XXI, ubicado en la Calle 60 Norte #299, Unidad Habitacional Revolución, en la ciudad de Mérida.

La jornada en la entidad forma parte de la serie de presentaciones vinculadas con el informe gubernamental.

Tras culminar sus compromisos en Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum se trasladará al estado de Quintana Roo para presidir, a las 16:00 horas (tiempo local), el acto “Honestidad y Resultados Quintana Roo”, programado en el Malecón Tajamar de la Avenida Rambla Fonatur, en el municipio de Benito Juárez.

Con estos dos eventos principales, la agenda oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum abarca actividades en ambas entidades de la península durante el mismo día.