Tras la viralización del caso de Ximena Pichel, Manuel Talayero, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso que Lady Racista sea expulsada de México por el delito de vejación.

En caso de haber cometido el delito de vejación, previsto en el artículo 206 del Código Penal, el diputado local de la Ciudad de México (CDMX) informó que propondrá, ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), investigar y expulsar de México a la mujer de nacionalidad argentina,

En fechas recientes, el caso de la persona identificada como Lady Racista se hizo viral en redes sociales, ya que la mujer insultó y agredió a un policía en la colonia Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de rehusarse a pagar una multa.

El caso escaló hasta la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien condenó el racismo de la mujer, mientras que el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, quien recibió asesoría jurídica, levantó una denuncia en contra de Ximena Pichel.

Exhiben a lady racista; los detalles del video viral. (Capturas de pantalla)

Ximena Pichel o Lady Racista: “Autoridades estarían facultadas para solicitar su expulsión”, señala diputado del Partido Verde

En torno al caso de Ximena Pichel, el diputado Manuel Talayero subrayó que las autoridades cuentan con las facultades para expulsar de México a Lady Racista, luego de lo sucedido en la colonia Condesa de la CDMX.

El artículo 206 del Código Penal de la CDMX refiere lo siguiente en cuando al delito de vejación:

“Se impondrá de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientas veces la unidad de medida y actualización al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas“. Código Penal CDMX

En este sentido, esto fue lo que dijo el diputado del Partido Verde:

“Si se confirma la nacionalidad extranjera (argentina) de Lady Racista y, como resultado de la carpeta de investigación, su conducta es tipificada mediante sentencia como delito de discriminación con pena de prisión, las autoridades mexicanas estarían facultadas para solicitar su expulsión del país como medida judicial o administrativa“. Manuel Talayero

Ximena Pichel ya fue denunciada por policía de la SSC tras ataque racista en la Condesa

Por otra parte, el agente Carlos, de la SSC-CDMX ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX luego de los insultos de Lady Racista, quien más tarde fue identificada como Ximena Pichel.

El titular de la SSC, Pablo Vásquez, informó que con el apoyo de las direcciones generales de asuntos jurídicos y de derehos humanos, el elemento presentó una denuncia correspondiente ante la Fiscalía de la CDMXy el Consejo para Prevenir y Evitar la Discriminación (Copred).

“Nuestro compañero cuenta con todo el apoyo de esta Institución y de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Continuaremos apoyando a la Fiscalía y daremos seguimiento a las investigaciones correspondientes del caso”. Pablo Vásquez

Cabe señalar que, incluso la presidenta de México,Claudia Sheinbaum, se pronunció por el caso de Lady Racista en su conferencia mañanera del 7 de julio:

“Deplorable. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos, entonces no sabía que era argentina, cualquier mujer u hombre que quiera venir a vivir a la Ciudad de México, o a cualquier lugar de nuestro país, tiene que respetarnos”. Claudia Sheinbaum

“De igual manera que nosotros debemos respetarlos, pero estas actitudes que no sólo se dan de una persona extranjera que vive en México, sino también lo vimos en muchas de las marchas, el año pasado de una actitud absolutamente discriminatoria, clasista y racista”, agregó.

Ximena Pichel es señalada como Lady Racista por insultos y agredir a policía en la Condesa

El 5 de julio, una mujer se hizo viral bajo la identificación de Lady Racista por insultar y agredir a un policía en la Condesa; esto cuando el elemento de la SSC la intentó infraccionar por no pagar un parquímetro de la zona.

Los hechos ocurrieron en la calle Alfonso Reyes, donde una mujer protagonizó el video de un celular en el que le dijo al policía “no me estés insultando pinche negro. No me estés insultando, culero”, mientras que el oficial le respondió “hasta racista eres”; sin embargo, la mujer insistió y le dijo “ahuevo, odio a los negros como tú, los odio por nacos”.

El caso se volvió tendencia en redes sociales, donde dicha persona fue identificada como Ximena Pichel, una mujer argentina-mexicana.