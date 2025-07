Ximena Pichel, conocida como Lady Racista, aseguró en una entrevista que quiere ofrecer una disculpa al policía al que agredió en la Condesa cara a cara.

De acuerdo con Reforma, Pichel ha asegurado que “le duele mucho” la forma en la que están dando las cosas y reiteró sus disculpas públicas, tanto al elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como a las personas que se sintieron ofendidas.

asimismo, reiteró que, pese a lo que se ve en el video por el que fue nombrada Lady Racista, es una persona “muy leal” que no discrimina por ninguna causa.

Ximena Pichel se volvió viral por el video donde se le ve gritando a un policía, a quien le dijo “odio a los negros como tú”.

Lady Racista reconoce que reacción “no fue la adecuada”; quiere disculparse de frente con policía

Ximena Pichel narró en entrevista su versión de los hechos que desembocaron en el video que la viralizó y por el que la comunidad en internet la nombró como Lady Racista.

De acuerdo con Pichel, el policía le dijo “en mal plan” que le iba a poner la araña y que debía pagar la multa por no pagar el parquímetro, esto cuando ella ya se iba.

“De hecho, en el video se puede ver que le digo: ‘bueno, no me insulte’. Él empezó a insultar y cuando él empezó, fue que mi hijo reaccionó y se bajó del coche y empezó también a gritar. Le dije en buena onda: ‘yo ya me voy’. Y él me dijo que no, que pague la multa, y se empezaron a agarrar de que si tenía un Mercedes, pues tenía dinero para pagarla. Entonces, pues mi reacción no fue la adecuada” Xximena Pichel, Lady Racista

Por ello, resaltó que quiere reunirse con el policía al que agredió verbalmente con frases discriminatorias para “pedirle de frente una disculpa” porque no tiene nada en contra de él pero sus palabras lo lastimaron.

Cabe señalar que el policía agredido por Ximena Pichel, Lady Racista, ya levantó una denuncia ante las autoridades correspondientes.

“Me gustaría ver al policía en algún momento y pedirle de frente una disculpa, yo no tengo nada en contra de él y también a todos, a la sociedad y a la gente que con mis palabras se sintió ofendida y que lastimé. A lo mejor lastimé a muchas personas. Lo siento de corazón. No lo quise hacer así y pues estoy arrepentida, de verdad...Quiero pedir una disculpa pública, de corazón, al policía que con mis palabras ofendí y decirle que pues en ningún momento quise decir lo que dije” Ximena Pichel, Lady Racista

Asimismo, Ximena Pichel aseguró que está arrepentida “de verdad” por su reacción y sus comentarios y reiteró que “no soy una persona racista, la gente que de verdad me conoce sabe que soy simpática”; recientemente se hizo viral otro video donde llama “pinche gata de mierda” a una guardia de seguridad.

Ximena Pichel, Lady Racista, afirma que es una buena persona que se lleva bien “con el señor que vende tacos”

Por otra parte, Ximena Pichel aseguró que ella es una buena persona pero, en ese momento se molestó; “pude haber escupido cualquier otra cosa, pero escupí justo eso, y me arrepiento profundamente”, reiteró.

Asimismo, reiteró que es una persona leal que se lleva bien con todos, incluso “con el señor que vende tacos” y no discrimina por color o por oficio.

“Aunque la gente ahorita no me lo crea, soy una buena persona, muy leal, me llevo con todo el mundo, con el señor que vende tacos, me llevo con todos. De verdad no, no soy discriminatoria, no discrimino ni por color, ni por oficio, ni por nada” Ximena Pichel, Lady Racista

La mujer también dijo que le “duele mucho” lo que está pasando por “un momento de ira, de enojo y pues es lo que salió de mi boca, pero eso no refleja la persona que yo soy o el corazón que tengo. De verdad, mis más sinceras disculpas”.

Además, resaltó que reacciona con enojo “cuando la gente se pasa de lista” y sabe que se tiene que defender porque algunas cosas son muy injustas.