Ximena Pichel, conocida como Lady Racista, dijo que no es una persona agresiva, sino que se ha tenido que defender de injusticias como el caso del supuesto adeudo de 150 mil pesos de mantenimiento en su edificio de Santa Fe.

La modelo que se hizo viral por comentarios racistas contra un policía de la CDMX, explicó, en entrevista con Reforma, de qué se trata dicho adeudo, el cual es uno de los asuntos que se han sumado a la polémica.

Ximena Pichel, Lady Racista, dijo que la mitad de esa cantidad asciende a multas por las que personal de vigilancia y la administración “se quieren pasar de listos”.

Y es que señaló que no se trata de mantenimiento, o no en su mayoría, sino de multas injustas por sacar a sus perros sin correa o porque su perro se ha llegado a hacer “pis”:

“En ese edificio me multan por los perritos, son de tres mil pesos cada vez que saco al perro sin correa o se hace pis, o algo, entonces está cañón. Del adeudo que sale en la foto, 150 mil, la mitad es de multas de los perros. Ahora no tengo ningún problema con los policías que están...” Ximena Pichel. Lady Racista

Dijo que ahora no tiene problemas con personal de vigilancia pero los anteriores no le levantaban la pluma, no le avisaban de envíos y más irregularidades.

Ximena Pichel dijo que lleva una “mala racha” tras la muerte de su mamá pero que no es mala persona

Ximena Pichel dijo que lleva una “mala racha” a partir de la muerte de su madre hace un año por quien no pudo viajar a Argentina y despedirse, lo cual le ha genrado gran dolor.

Agregó que al ser madre soltera tiene que defenderse sola, pero que no es una mala persona .

En la entrevista con Reforma aseguró que no es una persona racista, que es simpática con personal de limpieza y con vendedores, aunque no se lo crean.

Ximena Pichel acepta que debe aprender a controlar su enojo a pesar de “injusticias”

Ximena Pichel, conocida como Lady Racista, aceptó que debe aprender a controlar su enojo, aguantar, ser tolerante y aprender a calmarse aunque le estén haciendo una maldad.

Ximena Pichel se disculpa con el policía al que lo insultó de manera racista

La modelo Ximena Pichel aprovechó para disculparse con Carlos, el policía al que ofendió y con los mexicanos que se hayan sentido ofendidos.

“De verdad no soy una mala persona y están mi disculpas con todos, con todo México y con el señor policía” Ximena Pichel. Lady Racista

Dijo que esa disculpa busca darla frente a frente aunque aseguró que fue el policía quien inicialmente la ofendió y quien tuvo una actitud grosera con ella por llevar un auto Mercedes.

Cabe recordar que de lo que se le acusa es de no pagar el parquímetro cuando se bajó a desayunar en un restaurante de La Condesa.

Sobre su hijo, dijo que inicialmente fue con él con quien se dirigió el policía y que está bien la defensa del menor que salió a hacer su papá, el actor Aaron Beas.