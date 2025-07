Luego del caso de Ximena Pichel en la Ciudad de México (CDMX), quien fue señalada en redes sociales como Lady Racista, sus vecinos la echaron de cabeza por un supuesto adeudo de miles de pesos en su edificio.

En redes sociales, el periodista Carlos Jiménez publicó imágenes de una supuesta deuda de más de 147 mil pesos de Ximena Pichel; esto por concepto de mantenimiento en su edificio ubicado en la zona residencial de Santa Fe.

Además, el agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, quien responde al nombre de Carlos, ya denunció a Ximena Pichel por la agresión racista que sufrió en la colonia Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc.

Ximena Pichel, "Lady Racista" (especial / Facebook)

Vecinos de Santa Fe echan de cabeza a Ximena Pichel por supuesta deuda; no puede usar la alberca y el GYM

Vecinos de Ximena Pichel en la colonia Santa Fe exhibieron a la mujer por una supuesta deuda por concepto de mantenimiento, la cual es de más de 147 mil pesos, según el saldo que mostró el periodista Carlos Jiménez en sus redes sociales.

De acuerdo con el comunicador, dicha deuda le impide a Lady Racista hacer uso de la alberca de su condominio, así como del gimnasio o GYM, además de que no le abren la pluma vehicular.

Ximena Pichel ya fue denunciada por policía de la SSC tras ataque racista en la Condesa

Por otra parte, el agente Carlos, de la SSC-CDMX ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX luego de los insultos de Lady Racista, quien más tarde fue identificada como Ximena Pichel.

El titular de la SSC, Pablo Vásquez, informó que con el apoyo de las direcciones generales de asuntos jurídicos y de derehos humanos, el elemento presentó una denuncia correspondiente ante la Fiscalía de la CDMX y el Consejo para Prevenir y Evitar la Discriminación (Copred).

“Nuestro compañero cuenta con todo el apoyo de esta Institución y de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Continuaremos apoyando a la Fiscalía y daremos seguimiento a las investigaciones correspondientes del caso”. Pablo Vásquez

Cabe señalar que, incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció por el caso de Lady Racista en su conferencia mañanera del 7 de julio:

“Deplorable. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos, entonces no sabía que era argentina, cualquier mujer u hombre que quiera venir a vivir a la Ciudad de México, o a cualquier lugar de nuestro país, tiene que respetarnos”. Claudia Sheinbaum

“De igual manera que nosotros debemos respetarlos, pero estas actitudes que no sólo se dan de una persona extranjera que vive en México, sino también lo vimos en muchas de las marchas, el año pasado de una actitud absolutamente discriminatoria, clasista y racista”, agregó.

Ximena Pichel es señalada como Lady Racista por insultos y agredir a policía en la Condesa

El 5 de julio, una mujer se hizo viral bajo la identificación de Lady Racista por insultar y agredir a un policía en la Condesa; esto cuando el elemento de la SSC la intentó infraccionar por no pagar un parquímetro de la zona.

Los hechos ocurrieron en la calle Alfonso Reyes, donde una mujer protagonizó el video de un celular en el que le dijo al policía “no me estés insultando pinche negro. No me estés insultando, culero”, mientras que el oficial le respondió “hasta racista eres”; sin embargo, la mujer insistió y le dijo “ahuevo, odio a los negros como tú, los odio por nacos”.

El caso se volvió tendencia en redes sociales, donde dicha persona fue identificada como Ximena Pichel, una mujer argentina-mexicana.