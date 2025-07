El actor Aaron Beas, exesposo de Ximena Pichel, Lady Racista, compartió en una entrevista en YouTube la preocupación que tiene por su hijo tras la viralización de su madre.

Aarón Beas de 49 años de edad, rompió el silencio sobre lo ocurrido con Ximena Pichel que fue bautizada en redes sociales como Lady Racista, asegurando en entrevista en YouTube que tiene problemas de salud mental.

El nombre de Ximena Pichel ha inundado las redes sociales y los medios de comunicación luego de que fue nombrada Lady Racista por actos y discurso a un policía de la CDMX.

Ahora, es el actor Aarón Beas quien salió a pedir disculpas en nombre de su hijo, el menor que se ve en el video viral que defiende a Ximena Pichel.

En una entrevista en YouTube, Aarón Beas se dijo preocupado por su hijo, pues asegura que “está muy triste” y llorando ante la viralización de los actos de su madre.

Por otra parte, Aarón Beas dijo en la entrevista en YouTube con Sale el Sol que su hijo ahora es consciente de las consecuencias de actos que no tienen justificación.

En una entrevista que el actor dio a Venga La Alegría también hizo un llamado a las personas que están atacando a su hijo siendo menor de edad, “hay personas que se han suicidado por la presión”, externó.

Asimismo, Aarón Beas dejó claro que tenía un año sin hablar con Ximena Pichel porque no estuvo dispuesto a “aguantar más”, asegurando que tenía dos meses sin ver a su primogénito.

“Hace un año y pico que no la trato. La verdad tuve que alejarme porque ya me había dañado mucho emocionalmente, es complicado estar con una persona que no se da cuenta que debe tratarse”.

Ante la situación, el actor dice estar en contacto con su hijo a diario varias veces en el día desde que Ximena Pichel fue nombrada Lady Racista.

Finalmente, dijo en entrevista de YouTube que no tiene interés en pedir la custodia de su hijo, independientemente de la salud mental de Ximena Pichel, asegurando que el menor ama a su madre y no podría separarlos.

“Él ama a su madre [Ximena Pichel] (...) Yo no gano nada con eso, finalmente él [su hijo] la ama y él es feliz con su mamá (...) Se me parte el corazón de separarlo de su madre”.

El actor Aarón Beas habló de su expareja Ximena Pichel, con quien tiene un hijo, asegurando que su primogénito está preocupado aunque no sería la primera vez que ve así a su madre.

En entrevista en YouTube, Aarón Beas detalló que uno de los principales problemas por lo que se separó de Ximena Pichel, Lady Racista, hace 15 años fueron estos comportamientos.

Y es que a pesar de que dice fueron a terapia de pareja e incluso con psiquiatras, fue ella quien salió con exámenes alterados, desconociendo si actualmente consume los medicamentos que le dieron.

“A mí no me recetaron nada. A ella sí. El problema es que creo que ella a veces no se trata y sí tiene un desequilibrio que no lo puede controlar”.

Aarón Beas, actor.