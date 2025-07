La marca de cuidado del cabello Pantene se deslindó de Ximena Pichel, apodada Lady Racista, luego de agredir a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) CDMX, quien iba a inmovilizar su auto luego de que no pagara el parquímetro en la colonia Hipódromo-Condesa.

En el TikTok de Ximena Pichel, conocida como Lady Racista, se logran ver videos de grabaciones para presuntamente promoción de alguna marca que tiene que ver con el pelo.

Usuarios de redes sociales iniciaron a señalar que ya no compren Pantene y lamentaron que la haya contratado para sus para una de sus campañas.

No obstante, Pantene dijo, sin mencionar su nombre, que ha confirmado que las imágenes que están en redes sociales de Ximena Pichel no hay una campaña de cuidado del cabello que tenga su logo y también han confirmado, asegura, que no forman parte de ninguna producción de Pantene .

“Podemos confirmar que las imágenes en las redes sociales de esta persona en las que aparece en una campaña de cuidado del cabello no tienen nuestro logo ni forman parte de ninguna producción de Pantene. Tenemos total certeza de que no es contenido de Pantene” Pantene

Pantene también aclaró qué Ximena Pichel no ha colaborado con su marca de ninguna manera ya sea en alguna campaña publicitaria y mucho menos en alguna campaña de influencer marketing.

Pantene se deslinda de Lady Racista; internautas descubren que no es modelo

Ello empezó a circular luego del video viral en el que la mujer de nacionalidadargentina-mexicana emitió insultos racistas y clasistas contra el policía.

De acuerdo con sus redes sociales, Ximena Pichel, Lady Racista, es una actriz y modelo, no obstante, usuarios de redes sociales empezaron a compartir contenido en el que aseguran que en realidad es scort.

Pantene dio las gracias a quienes le alertaron de lo ocurrido porque dijo le dieron la oportunidad de reafirmar de manera pública sus valores y la importancia del trato con respecto y dignidad para todas las personas.

Pantene asegura que videos como el de Lady Racista jamás representarían esa marca

En su comunicado de este domingo 6 de junio a las 11:00 horas, Pantene dijo que se compromete a seguir promoviendo una belleza humana anclada en el respeto y la dignidad, siempre.

De la misma manera, la marca aprovechó para reiterar sus valores y decir que creen que la belleza nace del respeto la inclusión y la autenticidad.

Finalmente, Pantene dijo que rechaza cualquier forma de racismo, discriminación o comportamiento que atente contra la dignidad de las personas y directamente sobre el video que protagonizó Lady Racistas dijo que es inaceptable y no representaría de ninguna manera los valores que se defienden en esa marca.