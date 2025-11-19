Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió investigar quién convoca la marcha de la Generación Z que planea realizarse el próximo jueves 20 de noviembre.
A través de redes sociales, el movimiento de la Generación Z invitó a la juventud a participar en la manifestación que se realizará en la UNAM el próximo 20 de noviembre, por lo que Leonardo Lomelí fue cuestionado.
Tras su participación en la Cámara de Senadores por el Día Mundial de la Filosofía, Leonardo Lomelí habló brevemente con los medios de comunicación sobre la marcha de la Generación Z que se ha convocado en la UNAM.
Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, dijo que no se tiene claro quién ha convocado a esta manifestación ni tampoco si será una concentración o una marcha, de las 9:00 a.m. a las 2:00 p.m., por lo que pide que se investigue.
El rector de la UNAM dijo desconocer si participarán colectivos de la universidad o si es convocada por personas externas.
Cabe mencionar que tampoco es claro el punto de reunión o las actividades a realizar durante la manifestación.
Además de la convocada en la UNAM, el movimiento de la Generación Z ha convocado a una marcha del Ángel de la independencia al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), donde también se planea realizar el desfile de la Revolución Mexicana.