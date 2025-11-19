Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió investigar quién convoca la marcha de la Generación Z que planea realizarse el próximo jueves 20 de noviembre.

A través de redes sociales, el movimiento de la Generación Z invitó a la juventud a participar en la manifestación que se realizará en la UNAM el próximo 20 de noviembre, por lo que Leonardo Lomelí fue cuestionado.

Marcha de la generación Z en la UNAM (Redes sociales)

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, pide investigar quién convocó la marcha de la Generación Z

Tras su participación en la Cámara de Senadores por el Día Mundial de la Filosofía, Leonardo Lomelí habló brevemente con los medios de comunicación sobre la marcha de la Generación Z que se ha convocado en la UNAM.

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, dijo que no se tiene claro quién ha convocado a esta manifestación ni tampoco si será una concentración o una marcha, de las 9:00 a.m. a las 2:00 p.m., por lo que pide que se investigue.

El rector de la UNAM dijo desconocer si participarán colectivos de la universidad o si es convocada por personas externas.

Cabe mencionar que tampoco es claro el punto de reunión o las actividades a realizar durante la manifestación.

Además de la convocada en la UNAM, el movimiento de la Generación Z ha convocado a una marcha del Ángel de la independencia al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), donde también se planea realizar el desfile de la Revolución Mexicana.