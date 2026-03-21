La Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (CDMX) informó sobre la vinculación a proceso del maestro del Colegio del Valle, Enrique “N”, por grabar a alumnas debajo de su falda.

Enrique “N”, maestro de inglés de la preparatoria del Colegio del Valle fue detenido en las institución, luego de compartirse el video que lo muestra con un celular grabando a una de sus alumnas.

Maestro del Colegio del Valle fue vinculado a proceso por grabar a sus alumnas

La Fiscalía de CDMX informó que este viernes 20 de marzo, el maestro Enrique “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito contra la intimidad sexual agravado.

La audiencia inicial se celebró este viernes 20 de marzo, en donde un juez determinó la situación jurídica del maestro del Colegio del Valle, a quien le dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria , ya que el Ministerio Público acreditó su probable responsabilidad.

Se sabe que el maestro del Colegio del Valle se encuentra en el Reclusorio Oriente tras las diversas pruebas presentadas; se desconoce si su defensa presentará algún recurso.

Maestro del Colegio del Valle es vinculado a proceso por grabar a sus alumnas (Fiscalía CDMX)

Maestro del Colegio del Valle cuenta con dos denuncias en su contra por grabar a alumnas

La Fiscalía de CDMX detalló los adelantos de la investigación contra el maestro del Colegio del Valle, quien habría solicitado a sus alumnas pasar una a una para entregar sus actividades.

Fue mientras revisaba su trabajo que el maestro habría grabado debajo de la falda, captando imágenes no consentidas, lo que fue videograbado por una segunda compañera.

Aunque no fue mencionado por la Fiscalía de CDMX, el periodista Carlos Jiménez sí señaló que al menos dos alumnas denunciaron al maestro por el delito contra la intimidad sexual.

El cual está tipificado en el Código Penal de CDMX dentro de la categoría de acoso sexual y se sanciona hasta con tres años de prisión sin agravantes, que en este caso sí se aplican.