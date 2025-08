En el estado de Hidalgo, Manuel Martínez, alumno de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), quien golpeó al maestro Ángel Ramírez Montiel, aseguró que el docente lo humilló durante 6 meses.

El 25 de julio de 2025, se viralizó un video en el que Manuel Martínez golpeó a su profesor de Introducción al Sistema Armonizado y Merceología en un salón de clases, acusándolo de ejercer bullying en su contra varias veces.

Luego de que el caso fue turnado al Consejo Académico de la universidad, Manuel Martínez explicó para los medios que él y sus compañeros fueron víctimas de burlas de parte del profesor Ángel Ramírez Montiel.

Ayer 31 de julio, en entrevista para Milenio, Manuel Martínez relató que durante 6 meses fue víctima de buylling del profesor Ángel Ramírez Montiel; “decía: A ver, ¿quién quiere hablar, excepto Manuel? o Manuel, cállate".

“Se paraba de su asiento y se me cuadraba, me ponía las manos en el escritorio y me decía, ¿qué vas hacer?"

Manuel Martínez