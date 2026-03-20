Un maestro del Colegio del Valle, identificado como Enrique V, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, bajo señalamientos de grabar a sus alumnas debajo de la falda.

La detención fue a solicitud del representante legal del Colegio del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, CDMX, posiblemente a raíz de un video en el que se observaría el momento en que el maestro graba a una estudiante.

Maestro es detenido en Colegio del Valle tras grabar a sus alumnas debajo de la falda

El maestro de inglés del Colegio del Valle fue detenido por elementos de la SSC, acusado de grabar bajo las faldas de las estudiantes de preparatoria, menores de edad.

La detención del maestro se habría realizado a petición de las autoridades del Colegio del Valle, alrededor de las 9:30 horas del miércoles 18 de marzo, en su salón de clases.

Las alumnas del Colegio del Valle habrían documentado el momento en que el maestro grabó debajo de la falda de una alumna, quien se acercó a su escritorio y permaneció en el lugar unos minutos.

Las imágenes que circulan en redes muestran al maestro sosteniendo algo, lo que se presume es un celular, con enfoque a las piernas de su alumna, sin que al parecer ella lo note.

La SSC no ha confirmado la presencia de las grabaciones en su dispositivo, sin embargo, señaló que el maestro Enrique V ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Maestro es detenido por grabar a sus alumnas (Captura de pantalla)

Colegio del Valle: maestro detenido podría pasar hasta tres años en prisión

Acorde con diversas imágenes, los estudiantes también protestaron en las inmediaciones del Colegio del Valle, además, padres de familia exigen justicia tras el delito de violencia de intimidad sexual y la privacidad.

Dicho delito está tipificado en el Código Penal de CDMX dentro de la categoría de acoso sexual y es sancionada hasta con tres años de prisión sin considerar las agravantes, como si la víctima es menor de edad.

Sin embargo, de ser imágenes que el maestro haya difundido en redes sociales, también estaría infringiendo la Ley Olimpia, lo que conlleva a penas de hasta ocho años de cárcel.