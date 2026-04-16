Un kínder privado en el estado de Puebla enfrenta denuncias por abuso y maltrato infantil, luego de que padres de familia encontraran irregularidades al interior de la institución, identificada como Colegio Carrusel Magone.

Derivado de una denuncia, padres de familia ingresaron al Colegio Carrusel Magone, ubicado en la colonia Independencia de Puebla, y localizaron un espacio habilitado como cuarto, en donde se presume fueron cometidos los abusos contra los menores.

Padres de familia denuncian abuso y maltrato infantil en kínder de Puebla tras irregularidades

Padres de familia del Colegio Carrusel Magone han externado su preocupación, luego de que presentar denuncias por presuntos casos de abuso y maltrato infantil en dicha institución.

Denunciaron que al interior del kínder se encontró un espacio oculto, localizado junto al salón de música, en donde se encontraba una cama y diversos artículos personales.

Las quejas presentadas señalan que dicho sitio era utilizado para propinar castigos físicos a los menores, así como otros actos de abuso que vulneraron su integridad.

A pesar de la confrontación de los padres, la directiva del Colegio Carrusel Magone solicitó una mudanza inmediata de quien o quienes ocupaban dicho cuarto durante la noche, lo que ha generado fuertes sospechas sobre una posible red de complicidad para ocultar evidencias relevantes de abuso infantil.

Kínder en Puebla enfrenta denuncias por abuso y maltrato infantil (Especial)

SEP y Fiscalía de Puebla investigan a Kínder por denuncias por abuso y maltrato infantil

Ante la gravedad de los testimonios, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla, así como la Fiscalía estatal, confirmaron la apertura de un proceso de investigación contra el Colegio Carrusel Magone, con el fin de indagar las denuncias de abuso y maltrato infantil para deslindar responsabilidades.

Como medida precautoria e inmediata, las autoridades educativas determinaron la suspensión de las actividades presenciales tanto en el nivel preescolar como a nivel primaria hasta nuevo aviso.

Así, el alumnado continuará su formación académica mediante esquemas de clases a distancia hasta que concluyan las investigaciones contra el Colegio Carrusel Magone.