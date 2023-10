A bordo de una cuatrimoto, Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, arrancó hoy miércoles 4 de octubre sus recorridos en busca de la candidatura por el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), pero no lo hizo con el pie derecho.

Y es que la alcaldesa con licencia fue partícipe de un enfrentamiento en inmediaciones de la Central de Abasto, luego de que acusaron que robaron motos a sus escoltas y no se les permitió continuar su primer recorrido de campaña.

El argumento de la gente del lugar para no permitir el paso de Cuevas era que ese no era el sentido correcto de la circulación .

Según la alcaldesa, la intención de su primer recorrido era comer con comerciantes y locatarios que la invitaron, pero no se les permitió.

Sandra Cuevas acusa que robaron motos de sus escoltas en Central de Abasto

La mañana de hoy este miércoles se difundieron videos de la confrontación entre Sandra Cuevas, su equipo y personal de la Central de Abasto capitalina quienes les impidieron el paso, al colocarse enfrente de sus vehículos.

“Me están secuestrando, me están secuestrando, no me dejan salir”, señala alcaldesa en la grabación.

En los videos, también se aprecia cómo a la alcaldesa y a sus escoltas les fueron sustraídos los vehículos en los que se transportaban y con los que pretendían ingresar a la Central de Abasto, situación que fue denunciada por la funcionaria.

Ante la presión del personal del lugar de no dejarlos pasar, la alcaldesa con licencia fue rodeada por su equipo para protegerla, momento en el cual comienzan los forcejeos y empujones con los lugareños de Iztapalapa.

Tras percatarse del enfrentamiento, la mandataria de Cuauhtémoc les pide a los implicados que no se golpeen. Una vez calmados los ánimos, en otro video, se escucha a un integrante de su equipo pedir que los dejen irse del lugar.

“Vamos a salir ya, dénnos chance de salir. Ya dennos oportunidad”, indica uno de los escoltas de la funcionaria.

Finalmente, en otra grabación, se muestra cómo la gente de Iztapalapa se lleva las motos del equipo de Sandra Cuevas al subirlas a una grúa, que de acuerdo con la funcionaria eran más de 10 vehículos.

Ante ello, adelantó que presentará una denuncia por secuestro exprés con propósito con cometer delito de robo.

Otro video del enfrentamiento entre escoltas de Sandra Cuevas y personal de la Central de Abasto. La alcaldesa asegura que sufrieron agresiones físicas y les robaron motocicletas. 🛵 pic.twitter.com/65YppzL40J — SDP Noticias (@sdpnoticias) October 4, 2023

Sandra Cuevas le avisó a Clara Brugada que recorrería la alcaldía Iztapalapa éste miércoles

Más temprano este mismo miércoles, Sandra Cuevas le avisó a Clara Brugada, quien es aspirante al gobierno capitalino por Morena, que recorrería la alcaldía Iztapalapa.

A través de su cuenta de X, Sandra Cuevas le externó su respeto a Clara Brugada y reconociendo su liderazgo en la demarcación, así como los logros con los “pueblos, barrios originarios y Utopía”.