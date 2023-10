La mañana del miércoles 4 de octubre se registró un enfrentamiento entre Sandra Cuevas y personal de la Central de Abasto de la Ciudad de México (CDMX) durante su primer día de recorridos por las alcaldías de la capital del país.

Ante los hechos, la Central de Abasto aseguró mediante un comunicado de prensa que Sandra Cuevas y sus acompañantes provocaron a los trabajadores.

La alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc solicitó 16 días para realizar una gira por las 16 alcaldías de la CDMX para buscar la candidatura del Frente Amplio por México.

La Central de Abasto compartió desde redes sociales que este miércoles 4 de octubre se presentó un enfrentamiento entre trabajadores y el equipo de la alcaldesa con licencia Sandra Cuevas.

El mercado privado denunció “no acepta acciones deliberadas de provocación” como las ocurridas en la visita de Sandra Cuevas.

Asimismo, aseguró que se buscó “quebrantar el trabajo de este mercado” al acudir para realizar una acción de propaganda política.

En el mismo sentido se señaló que el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México (FICEDA) es quien autoriza o no la realización de eventos en el perímetro de la central.

Sin embargo, las actividades realizadas por Sandra Cuevas no contaron con la autorización necesaria para que pudiera realizarse de manera ordenada “sin alterar la dinámica comercial”.

Desde redes sociales se divulgaron videos en los que se ve cómo un grupo de personas detienen la cuatrimoto en la que viajaba Sandra Cuevas y buscan sacarla de las inmediaciones de la Central de Abasto de CDMX.

"¡No me voy a ir!", grita Sandra Cuevas en medio del enfrentamiento de esta mañana con supuestos administradores de la @CdeAbastoCDMX . 😳😳😳 pic.twitter.com/LZqRcUT1Pl

Durante el enfrentamiento que se registró en la Central de Abasto de CDMX y acompañantes de Sandra Cuevas, un grupo de hombres les quitó las motocicletas con las que la acompañaban y las subieron a una grúa.

Tras los hechos que quedaron captados en video, donde se ve como varias motocicletas fueron llevadas por una grúa, el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, informó que los vehículos fueron remitidas al corralón.

Esto porque las motocicletas invadieron vías primarias, además de que ninguna de éstas tenían placas por lo que tuvieron que ser decomisadas.

“Yo me atengo a los hechos objetivos. Finalmente vamos a ver qué es lo que sucedió ahí y yo ya día alguna información inicial que tenemos. Respecto a las motocicletas nos informan los compañeros que fueron remitidas al depósito vehicular, al corralón”

Sobre la denuncia que presentará Sandra Cuevas @SandraCuevas_ en vs de Martí Batres y la coordinadora de la Centra de Abasto por ‘secuestro exprés’, dice Martí Batres: "Me atengo a los hechos objetivos...sobre las motocicletas fueron remitidas al corralón porque invadieron vías… pic.twitter.com/EoCLHqQBWk

Por su parte, Fadlala Akabani, Secretario de Desarrollo Económico de la CDMX informó que la Central de Abasto es regida por un fideicomiso privado, por lo que no es un mercado público.

Asimismo, recordó que la central tiene una administración que “ejecuta sus determinaciones y supervisa su operación” por lo que no se pueden realizar actividades sin previa autorización.

La @CdeAbastoCDMX es regida por un FIDEICOMISO PRIVADO (no es un mercado público) cuya autoridad máxima es su Comite Tecnico,tiene una administración que ejecuta sus determinaciones y supervisa su operación. NO se pueden realizar otras actividades sin previa autorización.

Durante la mañana del miércoles 4 de octubre se presentó un enfrentamiento entre Sandra Cuevas, su equipo y personal de la Central de Abasto.

Ante las agresiones que recibió, Sandra Cuevas comenzó a gritar que los trabajadores de la Central de Abasto de CDMX la estaban secuestando.

“Me están secuestrando, me están secuestrando, no me dejan salir”,

Sandra Cuevas