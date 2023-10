No, no es 2012.

No, no es Peña Nieto:



¡Omar, amigo! ¿Te quieres casar conmigo?

¡Omar, bombón, te llevo en mi corazón!

¡Omar, amigo, todas queremos contigo!

¡Tienes mi voto, papucho!



Así el evento de García Harfuch en Magdalena Contreras. Habló cuatro minutos, ¡pero posó 67!👇 pic.twitter.com/8ZyIxvUF3e