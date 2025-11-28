Un juez de control vinculó a proceso a Jorge Antonio N, alias “El Goofy“, por el delito de homicidio en agravio del abogado David Cohen, asesinado afuera de los juzgados de la Ciudad de México (CDMX).

A “El Goofy” se le ha señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de David Cohen, acusado de haber contratado a Héctor ‘N’ y Dónovan ‘N’ para cometer el crimen en la alcaldía Cuauhtémoc.

Derivado de las investigaciones por el caso David Cohen, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía CDMX detuvieron a “El Goofy” el jueves 27 de noviembre 2025 en la colonia Del Gas, en Azcapotzalco.

Juez vincula a proceso a “El Goofy” por el homicidio del abogado David Cohen

“El Goofy” fue vinculado a proceso por el homicidio de David Cohen, según determinó un juez con sede en los juzgados de Doctor Lavista, quien además fijó un plazo de dos meses para las investigaciones complementarias.

De igual manera, a El Goofy se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el supuesto autor intelectual del homicidio de David Cohen permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Por el caso David Cohen, también están vinculados a proceso los presuntos autores materiales del homicidio:

Héctor

Donovan

Se presume que El Goofy habría sido compañero de secundaria de Héctor N , aprovechándose de esa cercanía para contratarlo como el principal sicario en el asesinato de David Cohen.