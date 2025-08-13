La noticia de dos personas lesionadas por un accidente en el elevador de Plaza Mítikah en la CDMX ha generado controversia después de difundirse el video completo de la caída.

Y es que aunque se logra ver que las personas atrapadas salieron por su propio pie, éstas resultaron lesionadas en diversos momentos ya que el elevador no cayó “de golpe” como se imaginaban algunos sino de manera “escalonada”.

Al menos en tres ocasiones paró de manera brusca, momentos en los que un hombre de 47 años cayó al suelo y una mujer de 60 años se lesionó con el barandal al interior del elevador.

Aún con todo ello, hay quienes han señalado que se sobredimensionó el hecho y que no hubo un “desplome” de elevador.

Video completo del accidente en el elevador de Plaza Mítikah en la CDMX: ‘caída’ duró alrededor de 11 minutos

El video completo fue modificado en su velocidad, pero originalmente el hecho duró hasta 11 minutos , de acuerdo con el relato en redes sociales de una persona identificada como Arturo Marín, quien dijo ser hijo de la señora de 60 años lesionada.

En el video completo se ve cómo un hombre gorra azul y una mujer de verde y negro se encuentran dentro del elevador, posteriormente logra ingresar un tercer hombre de camisa a cuadros, pero al parecer ya tenía problemas el elevador.

Posteriormente se ve cómo empiezan a picar varios botones porque el elevador se quedó “atorado”.

Ante la desesperación por salir y ponerse a salvo , se logra ver cómo presionan el botón de emergencia del elevador, intentan comunicarse por teléfono celular e incuso intentan abrir manualmente las puertas.

Al final se logra ver cómo se detienen de los barandales al interior del elevador, lo que sería la caída “escalonada”.

En imágenes lentas se ve cómo la señora grita y cómo el hombre de gorra azul cae al suelo, aunque en el video rápido pareciera que se sienta a descansar.

Video completo del accidente en el elevador de Plaza Mítikah en la CDMX: este es el reporte médicos de los 2 lesionados

Las imágenes del video han causado más conversación pues hay quienes señalan que no se ve un “desplome” sino que las personas se quedaron atrapadas, ante ello, se han difundido clips de videos lentos en los que se muestran los gritos de la señora y la caída del hombre.

De acuerdo con autoridades, el elevador tuvo tres paradas bruscas durante su descenso y generó luxaciones en cabeza, cervicales, fémur y hombro a dos personas, un hombre de 47 años y una mujer de 60.

De acuerdo con Arturo Marín, hijo de la mujer de 60 años, ella se lesionó en el ultimo “tirón” cuando se pega con el barandal y fue sometida a rayos x, así como a otras revisiones ortopédicas.

Reportó que el otro hombre lesionado no puede caminar , aunque desconoce los detalles, pero ahora se encuentra acompañado de su familia.

Ambas personas fueron llevadas al hospital de urgencias de San Angel Inn.

El joven Arturo Marín lamentó los comentarios negativos a pesar de que ambas personas resultaron con lesiones y espera que hay castigo a los responsables.