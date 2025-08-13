La alcaldía Benito Juárez informó que en conjunto con la Fiscalía CDMX suspendieron las actividades en Plaza Mítikah luego del accidente en elevador que cayó de manera escalonada y generó lesiones a al menos dos personas.

El alcalde Luis Mendoza Acevedo dijo que las actividades no se van a reanudar hasta que se subsanen las fallas.

También detalló que por el presunto delito de lesiones culposas, la Fiscalía CDMX ya abrió una investigación contra Plaza Mítikah.

"Les informo que suspendimos las actividades de Plaza Mítikah y que no podrán reanudarse hasta que se subsanen las fallas" Luis Mendoza Acevedo. Alcalde de Benito Juárez

Alcaldía Benito Juárez: No toleraremos fallas de Plaza Mítikah que pongan en riesgo a personas

Previamente, Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, dijo que “la seguridad de las personas es nuestra prioridad, vamos revisar Plaza Mítikah para que se garantice la seguridad de vecinos y visitantes. No vamos a tolerar fallas que pongan en riesgo a las personas”.

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, dijo que las personas lesionadas tienen todo el apoyo de la administración a su cargo y siempre se tiene que velar por la seguridad de las personas.

Tras el accidente dijo que la plaza fue seria desalojada, se le colocaron los sellos de suspensión y se revisarían a fondo sus medidas de protección civil.

Plaza Mítikah y sus negocios amanecen cerrados

Tras el accidente de elevador en Plaza Mítikah que dejó dos lesionados la noche del 12 de agosto, este miércoles 13 de agosto, la plaza amanece cerrada.

Los negocios de esa plaza no se encuentran operando, lo cual coincide con las declaraciones del alcalde sobre la suspensión del inmueble hasta que garanticen la seguridad de todas las personas.

Plaza Mítikah: Alcaldía Benito Juárez reconoce dos lesionados

Cabe recordar que las autoridades locales han confirmado que hay dos lesionados y aunque en redes sociales se ha comentado que salieron por su propio pie, la administración de Luis Mendoza Acevedo detalló que las lesiones que tienen son posibles luxaciones en cabeza y fémur, así como diversas contusiones .

Familiares de la mujer de 60 años han detallado que ambas personas lesionadas fueron llevadas al hospital de Urgencias San Angel Inn.

Arturo Marín, hijo de la mujer de 60 años, dijo que su mamá fue sometida a rayos x, así como a otras revisiones ortopédicas luego de lesionarse en uno de los tres momentos en los que el elevador cayó.