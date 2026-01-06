El AICM informó la reapertura de diversas áreas que estaban en remodelación de las Terminales 1 y 2 del puerto aéreo, la cuales fueron intervenidas en parte del 2025.

Con la remodelación de estas áreas en Terminales 1 y 2 del AICM, se espera que el servicio, así como la salida y llegada de pasajeros, sea más eficiente.

Áreas que fueron remodeladas de las Terminales 1 y 2 del AICM

De acuerdo con el AICM, en la Terminal 1 se remodelaron las siguientes áreas:

La sala de última espera 20

Las bandas de reclamo de equipaje 10, 11 y 12

Además de reanudar el servicio del Puesto de Inspección de Pasajeros “Golfo”, el cual incrementa las líneas de inspección de 4 a 8, reduciendo los tiempos de revisión de pasajeros y equipaje.

Asimismo se señaló que se cuenta con una línea equipada para la atención de personas con alguna discapacidad.

Por su parte, la Terminal 2 del AICM recibió una remodelación en la áreas que se ubican en 9 de la 12 bandas de reclamo de equipaje.

En estas áreas se colocaron nuevas instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, pisos, plafones, señalizaciones, al mismo tiempo que se renovó el aspecto de muros y columnas.

El AICM seguirá en etapa de remodelación durante enero de 2026

Al mismo tiempo que se confirmó la reapertura de áreas en las Terminales 1 y 2 en el AICM, se confirmó que los trabajos seguirán durante enero de 2026.

En este caso, el AICM señaló que se renovarán las fachadas de la Terminal 1, entre las puertas 1 a 3, así como el ambulatorio en el área mencionada.

Donde se tendrá una nueva zona de comida rápida, la cual integrará diversas opciones para todos los pasajeros.

Finalmente se señaló que con la entrega de las áreas en Terminales 1 y 2, la remodelación del AICM está a un 35%, manteniendo un avance firme desde su inicio en 2025.

Se espera que los trabajos estén completos antes del verano de 2026, con miras a la Copa Mundial de Futbol que recibirá varios partidos en la CDMX.