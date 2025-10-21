¿Quién es Mónica Cejudo Collera? Se trata de la directora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El lunes 20 de octubre, un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM realizaron una protesta para, entre otras demandas, pedir la destitución de la directora.

¿Quién es Mónica Cejudo Collera?

Mónica Cejudo Collera es la Directora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM que llegó al puesto tras un proceso interno de la universidad, en el que destacó como el mejor perfil para el cargo.

La Junta de Gobierno de la UNAM la eligió entre varias candidaturas presentadas por la comunidad académica, debido a que destacó su enfoque en restauración patrimonial y equidad de género.

Mónica Cejudo Collera, Directora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM (Especial)

El nombramiento de Mónica Cejudo Collera como Directora de la Facultad de Arquitectura marcó un precedente histórico, pues es la primera mujer en ocupar el cargo desde la fundación de la facultad.

Sin embargo, a unos meses de su nombramiento, la Directora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM enfrenta su primera crisis derivada de la cual alumnos incluso exigen que sea destituida.

Lo anterior debido a que la comunidad estudiantil acusa que se ha generado un contexto adverso para los alumnos, toda vez que señalan casos de acoso escolar y falta de atención a la salud mental.

Ante ello, el lunes 20 de octubre se realizó una protesta en la que estudiantes bloquearon Insurgentes Sur y lanzaron varios llamados a establecer protocolos claros de atención y diálogo.

¿Cuántos años tiene Mónica Cejudo Collera?

De acuerdo con la información asentada en perfiles curriculares de consulta pública, Mónica Cejudo Collera nació en 1965 y tiene 59 años de edad.

¿Quién es el esposo de Mónica Cejudo Collera?

No se cuenta con información del entorno personal y familiar de la directora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Mónica Cejudo Collera.

¿Cuántos hijos tiene Mónica Cejudo Collera?

No se puede determinar si Mónica Cejudo Collera tiene hijos.

¿Qué estudió Mónica Cejudo Collera?

En lo que respecta a la formación académica con la que cuenta Mónica Cejudo Collera, el archivo en el Registro Nacional de Profesionistas establece que cuenta con los siguientes estudios:

Licenciatura en Arquitectura por la UNAM (1989)

Maestría en Restauración de Monumentos por la UNAM (1994)

Doctorado en Arquitectura por la UNAM (2006)

¿En qué ha trabajado Mónica Cejudo Collera?

Previo a tomar el puesto de directora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Mónica Cejudo Collera desempeñó diversos cargos, pues se indica que ha trabajado en en estos puestos:

Profesora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 1988

Investigadora en temas de conservación patrimonial

Coordinadora de proyectos académicos sobre restauración

Profesora del Taller de Investigación III en el posgrado de Arquitectura, UNAM

Integrante del Campo de Conocimiento en Restauración de Monumentos

Miembro de comités académicos y evaluadores dentro de la UNAM

Participante en proyectos de intervención y diagnóstico de inmuebles históricos

Colaboradora en publicaciones académicas sobre patrimonio edificado

Promotora de la equidad de género en planes de estudio y gestión institucional

Estudiantes exigen destitución de Mónica Cejudo Collera

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM exigen la destitución de Mónica Cejudo Collera debido a las diversas denuncias por omisión ante casos de acoso escolar y deterioro emocional.

Las protestas señalan que Mónica Cejudo Collera no ha establecido canales efectivos de atención, lo que ha generado desgaste psicológico entre alumnos y una sensación de abandono institucional.

Durante un bloqueo en Insurgentes Sur, los estudiantes acusaron a la directora de la Facultad de Arquitectura de ignorar denuncias internas y de no implementar protocolos claros.

Las exigencias incluyen la renuncia inmediata de Mónica Cejudo Collera, revisión de casos de acoso, atención a salud mental y apertura de diálogo directo con autoridades de la facultad.