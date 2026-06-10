Una trajinera con hospedaje en Xochimilco se anunciaba en Airbnb sin permisos, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Recientemente, se difundió en redes un polémico hospedaje flotante llamado “Akali”, ubicado en la zona lacustre de Xochimilco.

Así es la trajinera con hospedaje en Xochimilco que se anunciaba en Airbnb

Akali se promocionaba en Airbnb como una “suite flotante privada” donde los huéspedes vivirían “el atardecer, la noche y el amanecer navegando en uno de los paisajes más emblemáticos de México”.

De acuerdo con el sitio web de Akali, la trajinera con capacidad para albergar hasta tres personas incluye:

Habitación con vistas a los canales

Cama queen size

Baño completo

Cocina equipada

Terraza sobre el agua

Trajinera con hospedaje en Xochimilco se anunciaba en Airbnb sin permisos (Especial)

Los precios para reservar Casa Akali son variables de acuerdo con el tipo de reservación:

Pernoctar fin de semana: 4 mil 500 pesos (2 personas)

Pernoctar entre semana: 3 mil 800 pesos (2 personas)

Cada estadía en Akali es de 18 horas, entrando desde las 4:00 de la tarde y saliendo a las 10:00 de la mañana.

Documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) revelaron que el dueño de Akali es Alejandro Eduardo Domínguez Suberbie.

Se sabe que Alejandro Eduardo Domínguez Suberbie egresó de la Universidad Iberoamericana en Ingeniería Industrial y trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Tras la controversia generada por Casa Akali, el anuncio en Airbnb fue retirado.

Algunos usuarios cuestionan el proyecto acusando que se trata de una evidencia más de la gentrificación que vive la CDMX.

Trajinera con hospedaje en Xochimilco se anunciaba en Airbnb sin permisos (Especial)

Sedema confirma que trajinera con hospedaje en Xochimilco opera sin permisos

Mediante un comunicado, Sedema señaló que la trajinera Akali en Xochimilco opera sin permisos de las autoridades para ofrecer servicios de alojamiento.

Sedema indicó que el zona donde está el hospedaje flotante es una ecosistema prioritario y protegido.

“...con base en la normatividad ambiental vigente, no se cuenta con autorización alguna para la operación de dicho servicio a bordo de una embarcación adaptada dentro del Área Natural Protegida (ANP) “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”. La zona en cuestión forma parte de un ecosistema prioritario, protegido por decreto desde el 8 de diciembre de 2006 y regulado por un Programa de Manejo vigente desde el 26 de febrero de 2018, el cual delimita los usos permitidos y prohíbe expresamente las actividades que puedan afectar la biodiversidad, los servicios ambientales y el patrimonio agroecológico de Xochimilco. El territorio está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad, y como Humedal de Importancia Internacional." Sedema

En su boletín, Sedema puntualizó que conforme al Programa de Manejo del Área se prohíbe en la zona de la embarcación, “el cambio de uso de suelo y el establecimiento de construcciones e instalaciones con fines habitacionales”.

“Así como el vertido de aguas negras o descargas al interior del Área”, de acuerdo a las reglas vigentes.

De igual forma, Sedema explicó que operación de un alojamiento como Akali “puede generar afectaciones al equilibrio ecológico” como:

Contaminación de canales y humedales

Deterioro de estructuras chinamperas

Perturbación de fauna silvestre

Lo que compromete el modo de vida de las comunidades que viven y resguardan ese territorio de Xochimilco.

Por lo que la Sedema se comprometió a dar seguimiento al cumplimiento de las normas que rigen dicha Área Natural Protegida.