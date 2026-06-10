Te contamos cuánto cuesta hospedarse en la trajinera de Xochimilco anunciada en Airbnb.

En redes, Airbnb desató la controversia al ofrecer el proyecto “Akali”, una casa flotante en una zona de los canales de Xochimilco catalogada como Área Natural Protegida.

Esto cuesta hospedarse en la trajinera de Xochimilco anunciada en Airbnb

Tras la polémica que provocó la trajinera de Xochimilco anunciada en Airbnb, muchos se preguntan cuánto cuesta hospedarse.

Según el sitio de Casa Akali, los precios ya con impuestos para reservar son los siguientes:

Pernoctar fin de semana: 5 mil 392.26 pesos (2 personas)

Pernoctar entre semana: 4 mil 553.46 pesos (2 personas)

Las estancias en Akali son de 18 horas, entrando desde las 4:00 de la tarde y saliendo a las 10:00 de la mañana.

El proyecto se vende como una opción para turistas que buscan:

Escapadas románticas

Desconectar del ritmo de la ciudad

Viajeros que buscan experiencias únicas

Celebraciones íntimas

Trajinera con hospedaje en Xochimilco se anunciaba en Airbnb sin permisos (Especial)

Así es la trajinera de Xochimilco que anunciaba en Airbnb

Casi Akali, la trajinera de Xochimilco que anunciaba en Airbnb es una casa flotante con capacidad para tres huéspedes.

Entre las amenidades que se ofrecen en la trajinera se incluye:

Habitación con vistas a los canales

Cama queen size

Baño completo

Cocina equipada

Terraza sobre el agua

“La experiencia” de Akali consiste en navegar por los canales al atardecer, cenar en las chinampas y después descansar en la trajinera para concluir viendo el amanecer en Xochimilco.

Después la controversia provocada por Casa Akali y la intervención de las Sedema señalando que no puede operar, el anuncio en Airbnb fue retirado