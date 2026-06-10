Airbnb lanzó una iniciativa especial para el Mundial 2026 que permitirá a huéspedes acceder a boletos gratuitos en las 16 ciudades sede del torneo.

La plataforma regalará 1,300 entradas premium, con excelente vista de cancha, a quienes reserven alojamientos participantes identificados con un ícono de balón de fútbol.

El programa de Airbnb aplica para las 16 ciudades sede desde la fase de grupos hasta la final, con fechas específicas de reservación.

El precio promedio de hospedaje es de 6,700 pesos mexicanos por noche (385 dólares por noche) y los anfitriones de Airbnb entregarán directamente los boletos.

¿Cómo conseguir boletos gratis para el Mundial 2026 a través de Airbnb?

Anfitriones de Airbnb de 16 ciudades sede del Mundial 2026 regalarán 1,300 boletos.

Los huéspedes afortunados tendrán asegurados asientos premium con una excelente vista de la cancha. Mientras que las personas que reservaron previamente para la fase de grupos, recibirán una sorpresa.

Pero, ¿qué hay que hacer para conseguir boletos?

Registrarse en Airbnb mediante la aplicación o el portal airbnb.mx

Buscar alojamientos en una de las ciudades anfitrionas durante las fechas en que se lleven a cabo el Mundial 2026.

Identificar alojamientos participantes. Los anuncios se distinguirán por tener un ícono de balón de fútbol en la parte superior.

Confirmar la estancia. Selecciona las fechas de viaje, indica el número de personas y procede a realizar el pago. Cada huésped tendrá asegurado su boleto.

Entrega de boletos: Una vez confirmada la reservación, el anfitrión te contactará para compartir la información necesaria sobre cómo acceder a los boletos.

Cabe mencionar que el precio de los alojamientos promedia los 385 dólares (6,700 pesos) por noche.

Airbnb sorprende con boletos gratis para el Mundial 2026 (Airbnb)

Calendario de reservación en Airbnb por fases

Los boletos que Airbnn regalará son limitados y darán acceso a los partidos del Mundial 2026 por fase y sede.

A continuación las fechas para las reservaciones según la etapa del torneo:

Fase de grupos: Reservas disponibles a partir del 10 de junio en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey, San Francisco, Seattle, Vancouver, Kansas City y Dallas.

Octavos de final: Reservas disponibles a partir del 18 de junio en Ciudad de México, Filadelfia, Houston, Dallas, Nueva York, Nueva Jersey y Seattle.

Cuartos de final: Reservas disponibles a partir del 1 de julio en Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

Semifinales: Reservas disponibles a partir del 9 de julio en Dallas y Atlanta.

Final: Reservas disponibles a partir del 16 de julio en Nueva York y Nueva Jersey.