Propietarios de Airbnb están exigiendo al gobierno de la Ciudad de México (CDMX) quitar el límite de renta de seis meses que se estableció para combatir la gentrificación; te damos los detalles.

Miembros de la Comunidad de Pequeños Anfitriones de Airbnb entregaron un documento este jueves 28 de agosto a legisladores locales de Morena para detener la desregulación de las plataformas.

El Congreso de CDMX aprobó hace unos meses una regulación para limitar el plazo de la renta de propiedades en plataformas como Airbnb y esta normativa establece un máximo de seis meses; buscan quitarlo

Gentrificación: Lista de los anfitriones con más casas y departamentos en AirBnb; administran más de 100 cada uno (Michelle Rojas / SDPnoticias )

Anfitriones de Airbnb quieren quitar límite de renta de 6 meses, medida contra la gentrificación

Este jueves 28 de agosto, propietarios de corta estancia exigieron a diputados de Morena que se haga una regulación justa, adecuada y diferenciada y se quite el límite de renta de seis meses.

La Comunidad de Pequeños Anfitriones ofreció una conferencia de prensa para expresarle sus inquietudes respecto a la regulación de Airbnb a la vicecoordinadora de Morena en el Congreso de CDMX.

Asimismo, los propietarios argumentaron que ellos son pequeños anfitriones y no generan el proceso de la gentrificación como lo hacen aquellos que rentan muchas propiedades en varias zonas de CDMX.

La gentrificación es un proceso donde el espacio urbano se “revalora”, con la construcción o rehabilitación de diversos elementos para volverlo un lugar más agradable para vivir y visitar, aunque los precios aumenten.

Comunidad de Pequeños Anfitriones de Airbnb (Cortesía)

Airbnb y gentrificación en CDMX: propietarios piden una legislación diferenciada

El colectivo de propietarios dijo que en el documento entregado a los diputados de Morena contempla medidas para proteger a los pequeños anfitriones que tienen de uno a tres inmuebles en renta.

Una de las propietarias presentes destacó que la regulación de Airbnb contra la gentrificación debe ser diferenciada, pues los pequeños anfitriones no se pueden comparar con las grandes compañías.

“Fortalecer la regulación de alojamiento temporal implica proteger al anfitrión que tiene de una a tres propiedades, que también es vecino y que contribuye directamente con la economía barrial y el arraigo comunitario, así como endurecer las medidas contra los especuladores inmobiliarios”. Comunidad de Pequeños Anfitriones

Los propietarios señalaron que la norma que prohíbe rentar los inmuebles más del 50% de las noches del año, afecta alrededor de 12 mil familias de pequeños anfitriones de corta estancia.