El gobierno de la CDMX dio a conocer que todas aquellas personas que renten su departamento a través de plataformas como Airbnb, deberán ser parte de un registro si quieren seguir operando.

Esto será conocido como Registro de Estancias Turísticas Eventuales, con el que la CDMX pretende evitar prácticas abusivas por parte de dueños de Airbnb.

¿Cómo es el registro de la CDMX para Airbnb?

El registro de CDMX para Airbnb se hace a través del portal estanciaeventual.cdmx.gob.mx, donde se deberá ingresar la Llave CDMX para obtener un folio.

Los requisitos para registrar un inmueble en CDMX que sirva como Airbnb son los siguientes:

Nombre y razón social de la persona física o moral

Domicilio del anfitrión

Domicilio del inmueble

Identificación oficial

RFC y situación fiscal

Acreditación del inmueble

Póliza de responsabilidad civil

Plataformas declaradas

Contacto para quejas (teléfono)

Folio visible en el inmueble

Reportes trimestrales

Airbnb (Airbnb)

Los anfitriones podrán registrar hasta tres inmuebles, donde deberán cumplir con la siguientes obligaciones:

Campo de folio obligatorio, llenado en el flujo de alta de anuncio.

Mostrar folio en cada anuncio. El folio del padrón debe ser visible.

Verificación interna. Conservar copia de la constancia y registro.

Reportes semestrales a la Secretaría: número de ocupaciones, noches.

Bloqueo de anuncios. Retirar inmuebles sin folio válido.

Validar y registrar plataformas tecnológicas.

Exportar listados con filtros por estatus y fechas.

El registro estará activo de manera indefinida; una vez te des de alta en Airbnb, tendrás solo 30 días para realizar el registro, de lo contrario no podrás ofrecer el servicios.

Registro de Airbnb en CDMX se hace para proteger a usuarios y barrios

De acuerdo con las autoridades, el registro de Airbnb en CDMX forma parte de una iniciativa para proteger a usuarios, barrios y comunidades.

Este registro de Airbnb en CDMX busca evitar las prácticas abusivas en contra de huéspedes, además de evitar cosas como la gentrificación depredadora.

Manteniendo la esencia de los barrios y comunidades, sin que se de un cambio radical en su estilo de vida, así como un aumento desmedido en el costo de los productos y servicios.

Todo esto siguiendo los reclamos de vecinos de departamentos de Airbnb, así como los nuevos estatutos de la Ley de Turismo de la CDMX.