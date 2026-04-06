El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que investigará al conductor señalado en un video viral por presuntamente manejar en estado de ebriedad en la Línea 2.

La denuncia surgió tras la queja de una usuaria que aseguró haber sido ignorada por personal de seguridad.

Aunque el Metro precisó que los trenes son monitoreados en tiempo real desde el centro de control, aseguró que se dará seguimiento al caso para esclarecer lo ocurrido.

Metro CDMX investigará a conductor por manejar ebrio

A través de una respuesta a video viral, el Metro CDMX aseguró que se investigará al conductor señalado de manejar ebrio durante su jornada en Línea 2.

“Se realizará la verificación sobre el actuar del conductor para determinar si se apega a los procesos operativos. De ser necesario, se aplicarán las medidas correspondientes”. Metro CDMX

Así como, el Metro CDMX precisó haber atendido la queja de una usuaria al respetos sobre el supuesto conductor ebrio, pese a que en otro video se puede ver cómo fue ignorada por los elementos de seguridad e incluso por otro servidor quien en vez de atender, la confronta.

“Respecto a lo señalado, se informa que la queja fue atendida en el momento y la usuaria agradeció la atención recibida”. Metro CDMX

En relación con el video difundido sobre un conductor en la Línea 2, la operación se supervisa desde el Puesto Central de Control, donde se monitorea en tiempo real la circulación de los trenes y se mantiene comunicación permanente con el personal de conducción, como medida de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 5, 2026

Conductor del Metro CDMX era monitoreado según operaciones

Pese a que el Metro CDMX dijo que se investigará al conductor por presunto manejo ebrio, las autoridades del STC dijeron que el servicio está monitoreado según operaciones de control.

Por lo que el conductor en la Línea 2 era monitoreado en tiempo real para la circulación de los trenes, así como en el centro de control se mantiene en comunicación permanente con el personal.